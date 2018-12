Jelko Gros: Prevc ni ponovil Freundove napake

V petek ob 18. uri kvalifikacije Engelberga, prenos na TV SLO 2

13. december 2018 ob 09:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peter Prevc je izbral pravi trenutek za vrnitev, meni Jelko Gros, ki je tudi prepričan, da njegovi prvi skoki še ne bodo na polno, saj bo še malo tipal teren.

Po vseh težavah z gležnjem se bo Peter Prevc v svetovni pokal smučarjev skakalcev, v katerem je zmagal v sezoni 2015/16, vrnil ta konec tedna v Engelbergu. Prvih pet tekem je raje izpustil, saj ni želel prehitevati dogodkov. Jasno je, da ima precej manj skokov od konkurence, je pa na treningih s klubskim trenerjem Janijem Grilcem pokazal lep napredek in je bil v nekaterih poskusih boljši tudi od Timija Zajca, ki je trenutno deseti skakalec sezone. Polona Bertoncelj (TV SLO) se je pogovarjala z Jelkom Grosom, nekdanjim trenerjem slovenske skakalne reprezentance, zdaj pa med drugim tudi strokovnim komentatorjem na TV SLO. Kvalifikacije Engelberga bodo v petek ob 18. uri, posamični tekmi pa v soboto ob 16.00 in v nedeljo ob 14.15. Vse dogajanje boste lahko spremljali v prenosu na TV SLO 2.



Smo v velikem pričakovanju naslednje postaje smučarjev skakalcev, seveda zaradi vrnitve Petra Prevca. Kaj je zanj trenutno najpomembneje?

Najpomembnejšo stvar so v vodstvu že naredili. Da niso hiteli z njim na tekme. Da niso tako kot Severin Freund, ki se je nepripravljen vrnil v svetovni pokal. Peter Prevc je treniral doma, tekmovalci so medtem tekmovali, dobil je mednarodno primerjavo s posamezniki, ki so med tednom z njim trenirali. Ko je skakal bolje kot recimo Timi Zajc ali brat Domen, mu je samozavest rasla.

Kako daleč skače Peter Prevc na treningih?

Težko je reči. Odvisno je, kakšno opremo so imeli drugi. Vem, da se je najprej pojavil po en skok, ki je bil Peter boljši od drugih, na koncu pa je bilo že več takšnih skokov. To kaže na stabilnost in treba je vse to le še prenesti na tekmo.

Počakali so, da so Petra Prevca pripravili na vrnitev, da gre korak za korakom. Tudi Peter je takšen, da gre rad korak za korakom. Verjetno se tudi on ne bi želel vrniti, če ne bi sam pri sebi čutil, da lahko doseže tisto, kar si potiho želi?

Na eni strani bi lahko odlašal, ampak dlje od novoletne turneje ne bi mogel odložiti vrnitve. Je pa malo zoprno, da se vrneš na prvo tekmo novoletne turneje, kajti novoletna turneja je sama po sebi eden od vrhuncev sezone. Da prideš kar na vrhuncu sezone potipati, ali si že nazaj ali ne in pozabiš iz previdnosti narediti telemark, je lahko malo zoprno. Mislim, da je bila odločitev modra in da so kljub temu, da je že dobro skakal in bi lahko šel že v Titisee Neustadt, če bi seveda tekme izpeljali, vrnitev prestavili na Engelberg.

Spomini na Engelberg so lepi, v šampionski sezoni je Prevc dosegel dve zmagi, a tam se je zgodil tudi tisti nesrečni padec, ko se je vse podrlo. Zakaj bi morala ta skakalnica Petru ustrezati?

Engelberg je skakalnica, kjer je malce piha veter od zadaj. Peter ima dva načina skakanja. Šampionski, ko ga nič ne moti in tisti, ko mogoče še malce "trga" s prsmi v fazi odskoka in takrat lahko prav ta del pride do izraza, torej veter od zadaj, smuči niso prehitro gor in potem lahko Peter realizira svoj skok.

Kaj vi pričakujete od tega konca tedna in Petra Prevca?

Moja pričakovanja so navijaška. Želel bi si, da Peter ne tekmuje, da ne posluša rom-pom-poma, kaj se bo zgodilo, če se bo zgodilo, ampak da išče užitke v smučarskih skoih, v tekmovanju, kajti sama tekma da dovolj adrenalina za užitek vrhunskemu športniku.

Kako pomemben je pred odhodom v Engelberg mir? Peter si vedno želi miru ...

Mir je vedno dobra stvar. Ne sme pa seveda priti Peter iz čistega miru v popoln rom-pom-pom. Vsako stvar je treba pravilno dozirati, odmeriti čas za posamezno stvar. Ko se trenira, se trenira, ko je čas za intervjuje, se daje intervjuje, ko je čas za - recimo - družinsko kosilo, je pač takrat družinski dan in naj ga nihče ne moti.

Kaj bo najpomembneje pred prvim skokom? Da se umiri in da ne razmišlja, kaj je preživljal letošnjo pomlad in poletje?

Dve fazi sta, ko tekmuješ. Ne smeš se učiti. Ko se učiš, so možgani sposobni procesirati 30 odstotkov motoričnih enot. Torej, kar se je naučil na treningih, se je naučil. Ko tekmovalci radi rečejo, da gredo uživati in da več pustijo, da jim dela podzavest in potem pride rezultat sam od sebe. V trenutku, ko začneš preveč razmišljati in iskati neko pozicijo, ki je še nikoli nisi čutil, takrat pa kar sam sebi število živčnih impulzov, ki jih možgani pošiljajo, zaradi premisleka seveda, zmanjšaš na 30 odstotkov, vemo pa, da se vrhunski rezultat dela takrat, ko aktiviraš od 70 do 80 odstotkov motoričnih enot.

Je lahko ta prisilni počitek za Petra na neki način tudi prednost? Vemo, kako se je razdajal v šampionski sezoni, ko se je vračal, pa mu je pa to spet pobralo ogromno energije ... Zdaj se je lahko od vsega tega spočil ...

Vedno je treba obrniti list papirja na "dobro". Če bodo obrnili list papirja tako, da je vsaka stvar za nekaj dobra, da je zdaj s prazno glavo in da štarta skorajda iz ničle in ne s tistim bremenom, ki ga je nosil po šampionski sezoni, mu nihče ne bo zameril, če kakšen skok zgreši. Vsi pa pričakujejo, da bo slej ko prej spet stal tam, kjer je njegovo mesto.

Bo ime Peter Prevc vplivalo tudi na vodstvo tekmovanja, glede na to, da bo na začetku štartne liste in še ne bodo tako pazili na tekmovalce ...

Trening je trening. Tudi Peter, kot sem dobil informacije, ne gre več že prvi skok na polno, kot je šel včasih, ker še preizkuša teren in tudi sebe v določeni poziciji. Mislim, da bo počasi dodajal in ne bo šel kar s prve na polno. V kvalifikacijah samih bo to že neki znak, kam postaviti zaletišče oziroma zaletno rampo. Mislim, da si Peter v tej prvi fazi želi, da bi bilo zaletišče čim nižje, da ne bi predaleč skakal.

T. O., Polona Bertoncelj