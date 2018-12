Jani Grilc: Petrovi skoki so obetavni. Spada med naše najboljše.

Vsi nestrpno čakajo, da bo pripravljena 120-metrska skakalnica v Planici

12. december 2018 ob 10:22

Planica - MMC RTV SLO

"Če bo odskakal lepo in na tekmah naredil to, kar naredi na treningih, potem mislim, da bi bil lahko tudi rezultat soliden," pred vrnitvijo Petra Prevca v svetovni pokal konec tedna v Engelbergu pravi njegov trener Jani Grilc.

Grilc je v zadnjem obdobju skupaj z Matevžem Šparovcem bdel nad treningi Prevca, ki je moral letos spomladi in poleti zaradi poškodbe gležnja dvakrat pod nož.

"Peter ima približno dve tretjini skokov manj kot drugi. A glede na to, da je fizično, tehnično in motivacijsko dobro pripravljen in da v zadnjem obdobju ni imel kakšnih posebnih težav z gležnjem, vsi upamo, da bo šla stvar tekoče naprej," je v intervjuju z Alešem Potočnikom za TV Slovenijo dejal Grilc. Več pa si preberite v nadaljevanju.

Peter Prevc se vrača v svetovni pokal. Po poletju, v katerem je imel težave s poškodbo gležnja, vemo, da je imel operacijo. Kako vi skupaj s Petrom pričakujete njegovo vrnitev, glede na to, da ste veliko delali z njim, da se lahko vrne v svetovni pokal?

Pozitivno je, da je v zadnjem obdobju skakal konstantno, da tudi z gležnjem ni imel težav. Predvsem je na račun tega lahko izboljšal vožnjo po naletu. Se pravi, pomemben je ta prehod položaja iz radiusa v mizo, tako da je lahko bolj konstantno odskakoval, tehnično bolj čisto, bolj direktno. Posledično je tudi v letu delal bolj pravilno. Skoki so obetavni. Imeli smo tudi primerjavo z našimi najboljšimi tekmovalci in nekako spada mednje. Jaz upam, da njegova trenutna priprava in izkušnje, ki jih ima Peter ... Je kar obetavno.

Zelo pomemben je doskok oziroma pristajanje na snegu. Vemo, da je imel v preteklosti na začetku sezone pri tem prehodu nekaj težav.

Ravno zaradi tega smo se odločili, da se preselimo iz Kranja v Planico, kjer je tudi doskočišče sneženo, tako da dobi občutek za sam doskok na snegu in za vožnjo iz radiusa v iztek.

So verjetno tudi pritiski na gleženj na snegu drugačni kot na plastiki ali ni razlike?

Snežna podlaga je vseeno malo drugačna. Plastika bolj prime, na snegu je pa čisto odvisno, kako je skakalnica pripravljena. A vidim, da je v redu, da je "sfrezana", tako da ne bi smelo biti problemov.

Petra zelo dobro poznate. Sezone ni začel. Že sam je pred začetkom dejal, da bo malo drugačna zanj, saj že od začetka ne gre na lov za dobro skupno uvrstitvijo. Kako miren je po tej poškodbi ob prehodu v svetovni pokal? Ali vendarle čutite, da je nekaj pozitivne napetosti?

Po vsem, kar se je dogajalo, nekoliko se je tudi spremenil trening vsebinsko, tudi njega zanima, kje je. A že poleti smo se dogovorili, da je treba iti od začetka. Se pravi, da se poškodba sanira, da se dobro fizično pripravi in pa v jesenskem delu tehnično. Obetavno je, da je v zadnjem mesecu skoke stabiliziral. Da se ne ukvarjamo več s položajem na naletu, na mizi, ampak da so skoki že bolj pravilni, kar se tiče odskoka. Tako da tudi v let prihaja lepše in ni kakšnih grobih napak. Zdaj, če bo to odskakal lepo, da na tekmah naredi to, kar naredi na treningih, potem mislim, da bi lahko bil tudi rezultat soliden.

Imate glede na njegovo prvo tekmo pripravljene različne scenarije? Če bo šlo, nadaljuje. Kaj pa, če mogoče ne bi šlo? Kakšen je ta scenarij? Verjetno bi potem potreboval še nekaj treningov?

Ja, to se bo videlo. On ima približno dve tretjini skokov manj kot drugi. A glede na to, da je fizično, tehnično in motivacijsko dobro pripravljen in da v zadnjem obdobju ni imel kakšnih posebnih težav z gležnjem, vsi upamo, da bo šla stvar tekoče naprej. Je pa med Engelbergom in novoletno turnejo kar nekaj časa, tako da tudi takrat bo še določen čas za samo pripravo. Predvsem v Planici čakamo 120-metrsko skakalnico. Seveda, če bodo problemi, se umakneš in se vrneš na trening, ampak upajmo, da to ne bo potrebno.

Koliko bo morall biti pri skokih še previden? Čeprav je to težko biti, ker moraš biti stoodstoten na skakalnici?

Na gleženj še vedno nekoliko pazi, tako da doskoka ne dela tako avtomatično. Glede na to, da ni imel posebnih težav, lahko zdaj tudi to fazo treniranja izpelje odločneje, pravilneje lahko postavi skok in ga izpelje skozi radius. Zato upam, da bo po Engelbergu 120-metrska skakalnica v Planici na voljo. To bi bilo zelo dobrodošlo, sploh zaradi njega in tudi drugih. Da se pač to utiri, da je zanesljivejši in odločnejši.

Kako veseli ste, da je po tem težkem poletju Peter na zelo dobri ravni na treningu?

Zagotovo nam je to spodbudno. Generacija se je zamenjala, poškodb je bilo veliko. Nedvomno pride zelo prav mlajšim, da se Peter priključi in bo seveda lahko velika dodana vrednost oziroma pomoč reprezentanci.

Aleš Potočnik, TV Slovenija