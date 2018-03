Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ole Einar Bjoerndalen bo zelo verjetno v Oslu končal imenitno kariero. Foto: EPA Dodaj v

Veteran Bjoerndalen bo nastopil v Kontiolahtiju

Od četrtka do nedelje biatlonci na Finskem

5. marec 2018 ob 20:15

Kontiolahti - MMC RTV SLO

Ole Einar Bjoerndalen po odločitvi norveške reprezentance ni nastopil na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Sloviti Norvežan se vrača na četrtkovi šprinterski tekmi za svetovni pokal v Kontiolahtiju.

Športni direktor norveške reprezentance Per Arne Botnan je dejal, da si je Bjoerndalen mesto v norveški ekipi izboril zaradi nenadne bolezni Emila Hegleja Svendsena. Nadaljnji nastopi 44-letnega Bjoerndalena na Finskem so odvisni od okrevanja Svendsena.

Bjoerndalen je po odločitvi norveške reprezentance manjkal v Pjongčangu, tako da je olimpijske preizkušnje spremljal kot gledalec in pomočnik v ekipi žene Darje Domračeve.

V tem trenutku še ni znano, ali bo osemkratni olimpijski prvak in zmagovalec 94 tekem za svetovni pokal po tej sezoni končal bogato športno kariero. Zelo glasne so bile govorice, da se bo od velike scene poslovil po letošnji tekmi svetovnega pokala med 15. in 18. marcem v Oslu.

V četrtek bo v Kontiolahtiju moški šprint, v petek ženski šprint, v soboto bo na sporedu mešana štafeta, v nedeljo pa obe tekmi s skupinskim štartom.

