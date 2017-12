Video: Svindal pometel s tekmeci, skromni Slovenci na repu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Aksel Lund Svindal je deklasiral tekmece v Val Gardeni. Foto: Reuters Boštjan Kline je za zmagovalcem Akslom Lundom Svindalom zaostal za tri sekunde in 31 stotink. Foto: Reuters Sorodne novice Ferstl po poti Wasmeierja, Kline med 15 najboljših

16. december 2017

Smukaško tekmo za svetovni pokal v Val Gardeni je suvereno dobil Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je bil pravzaprav razred zase. Le še Kjetil Jansrud mu je bil dostojen tekmec.

Kakšen nastop zimzelenega Norvežana! Na progo se je podal suvereno, ves čas je bil hitrejši od tedaj vodilnega Thomasa Dressna, pri prvem merjenju vmesnega časa je bil 17 stotink hitrejši od Nemca, prednost je nato tudi po zaslugi razvite hitrosti - bil je za tri km/h hitrejši od Dressna - le še povečeval in ciljno črto prečkal s sekundo in 34 stotink prednosti.

Na koncu se mu je najbolj približal rojak Kjetil Jansrud, ki je zaostal za 59 stotink sekunde, najnižjo stopničko si je v srditem boju vendarle zagotovil Avstrijec Max Franz, ki je za zmagovalcem zaostal za 85 stotink sekunde. Četrti je bil nekoliko presenetljivo Gilles Roulin, ki je štartal s številko 32.

Klinetu ni šlo vse po načrtih

Prvi od četverice slovenskih smukačev se je po beli strmini spustil Boštjan Kline. Nastop se mu je ponesrečil. Pri tretjem merjenju vmesnega časa je za tedaj vodilnim Thomasom Dressnom zaostajal za dobro sekundo (+1,05), nato je imel še nekaj težav pri doskoku, zaostanek se je začel le še večati. Pri zadnjem merjenju vmesnega časa je znašal sekundo in 82 stotink, ciljno črto je prečkal z zaostankom sekunde in 97 stotink, s čimer je tedaj prehitel le Petra Filla, ki je imel težave s smučmi in je za Nemcem zaostal za debeli dve sekundi (+2,01). Za obema je zaostal Martin Čater, ki je ob prihodu v cilj zasedel zadnje mesto (34.; +3,47 za novim vodilnim Svindalom), Klemen Kosi se je uvrstil za Klineta (+3,33). Zelo skromen izkupiček slovenskih smukačev.

Smuk (M), Val Gardena

Trenutni vrstni red: 1. A.-L. SVINDAL NOR 1:57,00 2. K. JANSRUD NOR +0,59 3. M. FRANZ AVT 0,85 4. G. ROULIN FRA 1,00 5. C. INNERHOFER ITA 1,14 6. R. BAUMANN AVT 1,16 . D. PARIS ITA isti čas 8. B. FEUZ ŠVI 1,17 9. J. GOLDBERG ZDA 1,18 10. M. CAVIEZEL ITA 1,22 ... 43. B. KLINE SLO 3,31 44. K. KOSI SLO 3,33 46. M. ČATER SLO 3,47 Na štartu: 67 R. PERKO SLO

Mitja Lisjak