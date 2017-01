Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Natalija Matvejeva in Julija Belorukova sta se veselili zmage na ekipnem šprintu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Višnarjeva in Lampičeva zadovoljni z osmim mestom v Dobbiacu

Prosen in Dolar brez finala

15. januar 2017 ob 18:21

Dobbiacco - MMC RTV SLO

Na ekipnem šprintu smučark tekačic za svetovni pokal je v Dobbiacu zmagala ruska ekipa. Katja Višnar in Anamarija Lampič sta zasedli osmo mesto.

V finalu sta Rusinji Julija Belorukova in Natalija Matvejeva za štiri stotinke ugnali Švedinji Ido Ingemarsdotter in Hanno Falk, tretji sta bili Norvežanki Astrid Uhrenholdt Jacobsen in Maiken Caspersen Falla, ki sta zaostali 11 stotink. Slovenki sta zaostali 11,3 sekunde.

"Lahko rečem, da nama je nastop dobro uspel. Vesela sem, da sem šla na tekmo, čeprav imam grozne težave s suhim kašljem, dobila sem astmo, ki jo ponavadi dobim v suhem mrzlem vremenu. To je me precej izmučilo, forma pa je bila dobra in sem zelo vesela, da sva z Ano pokazali dobre nastope," je dejala Višnarjeva.

Zadovoljna je bila tudi Lampičeva: "Danes je bila zelo v redu tekma, tudi počutila sem se dobro. Zjutraj sicer nisem bila povsem prepričana, a se je vse dobro izšlo. Drug štart je bil odličen, zelo vesela pa sem, da sem na koncu premagala še dve."

Slovenki sta v finalu izboljšali svoj dosežek še za 23 sekund. "V prvem delu so se vse 'šparale', ker sta odpadli samo dve in ni bilo strahu, da ne bi šli naprej. V finalu pa pač greš, kot greš. Ko je tekma, se ne oziraš na tekmice, če si boljši, greš naprej. Ne smeš se pustiti," je o boju z bolj uveljavljenimi tekmicami dejala mlada slovenska tekačica.

Prosen in Dolar brez finala

V moški konkurenci sta na Južnem Tirolskem nastopila tudi Luka Prosen in Miha Dolar, ki pa se v konkurenci 23 ekip iz svoje polfinalne skupine nista prebila v finale. V polfinalu sta bila na koncu v svoji skupini deveta, v finalu pa je nastopilo 15 ekip.

Zmaga za Kanadčana

Pri moških sta v finalu slavila Kanadčana Len Valjas in Alex Harvey, ki sta za 53 stotink prehitela Šveda Karl-Johana Westberga in Oskarja Svenssona, 65 stotnik pa sta zaostala Italijana Dietmar Noeckler in Federico Pellegrino.

Ekipni šprint (Ž): 1. RUSIJA 1 18:00,96 Belorukova/Matvejeva 2. ŠVEDSKA 1 +0,04 3. NORVEŠKA 1 0,11 4. NEMČIJA 1 0,47 5. FINSKA 1 5,16 6. NORVEŠKA 2 10,46 7. ŠVEDSKA 2 10,95 8. SLOVENIJA 11,28 Višnar/Lampič

Ekipni šprint (M): 1. KANADA 16:02,11 Valjas/Harvey 2. ŠVEDSKA 1 +0,53 3. ITALIJA 1 0,65 4. NORVEŠKA 2 1,12 Brez finala: SLOVENIJA Prosen/Dolar

