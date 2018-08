Maroko več sto prebežnikov s severa prisilno prepeljal na jug države

Merklova in Sanchez obljubljata pomoč državi

12. avgust 2018 ob 17:03

Rabat - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Maroške oblasti so v zadnjih dneh več sto prebežnikov prisilno in nezakonito prepeljale s severa na jug države, so sporočili iz Maroškega združenja za človekove pravice.

V mestih Nador in Tangier na severu so izvedli racije in aretirali več sto prebežnikov. S priobalnih območij na severu Maroka so proti notranjosti z avtobusi prepeljali predvsem ljudi iz podsaharske Afrike. Nekateri izmed njih so morali avtobus zapustiti v bližini priobalnega mesta Tiznit, približno 800 kilometrov južno od sredozemske obale, je po navedbah združenja povedal eden izmed prebežnikov, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Prebežnike so prepeljali iz mesta Tangier v bližini španske eksklave Ceuta in mesta Nador v bližini druge španske eksklave Melilla. "Gre za operacijo v sklopu boja proti nezakonitemu priseljevanju," je dejal predstavnik lokalnih oblasti iz mesta Tangier na obali Sredozemskega morja. Po uradnih ocenah so od 1.600 do 1.800 ljudi preselili v "mesta z boljšimi življenjskimi razmerami", predstavnika oblasti navaja južnoafriški medij News24, ki se sklicuje tudi na francosko tiskovno agencijo AFP.

Združenje opozarja, da gre za hude kršitve človekovih pravic. Prebežnike naj bi namreč brez sodnega naloga aretirali v obmorskih prebežniških taboriščih in tudi na njihovih domovih in jih prepeljali na jug države. "Odgovorni sta Španija in Evropska unija," je dejal Omar Nadži iz združenja za človekove pravice.

EU krepi pomoč Maroku

Prav te dni se na jugu Španije sestajata premier Pedro Sanchez in nemška kanclerka Angela Merkel. Na včerajšnji tiskovni konferenci glede nezakonitega priseljevanja v EU-ja sta se zavzela za sodelovanje z afriškimi državami in pomoč Maroku in Tuniziji, saj gre po besedah Merklove "za obmejni državi, ki potrebujeta našo pomoč", poroča Deutsche Welle.

V zadnjem času vse več ljudi, ki skušajo priti v Evropo, izbere pot čez Maroko. Italija je svoja pristanišča namreč zaprla, obalna straža v Libiji pa je poostrila nadzor svojih voda in prebežnike vrača na libijsko obalo. Po podatkih Združenih narodov je letos iz Maroka v Španijo prišlo že 28.000 ljudi, kar je toliko kot v celotnem lanskem letu.

Euronews medtem poroča, da je Bruselj julija Maroku in Tuniziji odobril 55 milijonov evrov za "izboljšanje upravljanja pomorskih meja, reševanje življenj na morju in boj proti tihotapcem, ki delujejo v regiji". Nekateri strokovnjaki medtem opozarjajo na poročila, da naj bi Maroko v zadnjem času nekoliko sprostil obmejni nadzor in na pot dovolil več prebežnikom, s čimer naj bi pridobil prednosti pri pogajanjih o ribiških sporazumih in evropski pomoči za migracije.

"Težko je to trditi z absolutno gotovostjo, a več opazovalcev, ki jim zaupam, kaže na to, da Maroko, kot je to storil v preteklosti, to uporablja za pogajanja o zelo občutljivih vprašanjih, kot je sporazum o ribištvu, ali pri pogajanjih o pomoči, ki jo bo EU dal državi za upravljanje migracijskih tokov," je povedal Gonzalo Fanjul, preiskovalec pri organizaciji PorCausa, ki preiskuje migracijske zadeve.

Maroko prejel ameriško perutnino ...

Severnoafriška država je prejšnji teden prvič v zgodovini preklicala prepoved uvoza ameriške perutnine. Državi imata sicer vse od leta 2006 sklenjen prostotrgovinski sporazum. Maroško ministrstvo za kmetijstvo in ribolov je po poročanju Reutersa sporočilo, da bodo v letu 2018 prejeli slabih 9.000 ton ameriške zmrznjene perutnine (sicer le 1,3 odstotka maroške porabe perutnine), ameriško trgovinsko ministrstvo pa je vrednost poslovanja za prvo leto ocenila na deset milijonov dolarjev.

... in prepovedal iranske preproge

Savdska televizija Al Arabija medtem poroča, da je Maroko prekinil vse bančne transferje z Iranom in prepovedal uvoz iranskih preprog in surovin. Ameriško veleposlaništvo v Rabatu je namreč maroško ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje opozorilo, da se je 6. avgusta izteklo 90-dnevno tranzicijsko obdobje, po katerem bodo ZDA po izstopu iz iranskega jedrskega dogovora znova uvedle sankcije proti Iranu.

Maroko je diplomatske vezi z Iranom prekinil že maja letos, saj naj bi Iran podpiral fronto Polisario, ki si prizadeva za neodvisnost zahodne Sahare, ozemlja pod maroško okupacijo. Trgovina med Marokom in Iranom je lani znašala štiri milijone dolarjev, še poroča Al Arabija.

J. R.