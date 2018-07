Več sto Afričanov vdrlo v špansko eksklavo v Maroku

Eden največjih prehodov rezilne ograje v Ceuti

26. julij 2018 ob 18:53

Ceuta - MMC RTV SLO, STA

Okoli 600 ljudi iz afriških držav je v zgodnjih jutranjih urah preplezalo dvojno ograjo z rezili na meji med Marokom in špansko eksklavo Ceuto ter vstopilo na špansko ozemlje.

Gre za enega največjih in najnasilnejših prehodov meje v Ceuti. Prebežniki so namreč proti policiji uporabili doma narejene bakle, palice in ostre predmete, poroča španski dnevnik El Pais. Nekateri so varnostne sile na meji napadli tudi z živim apnom.

Za preboj prek ograje so si izbrali točko Finca Berrocal, ki je ena najslabše zavarovanih na osem kilometrov dolgi meji, saj tam varnostne kamere ne pokrivajo vsega območja. Prebežniki so si tam z baterijskimi žagami pomagali prežagati dele ograje, nato pa jo preplezali.

Tiskovni predstavnik civilne garde v Španiji je povedal, da je v zgodnjih jutranjih urah 700 ljudem uspelo preplezati šest metrov visoko ograjo, prekrito z rezili. Nekaj so jih zaustavili na maroški strani, drugo skupino s španske strani zrinili nazaj na maroško, 602 pa se je uspelo prebiti na špansko ozemlje.

Na španski strani so po poročanju El Paisa prebežniki poljubljali tla in jokali od sreče, nato pa so se zatekli v že prenapolnjeni začasni prebežniški center.

Ranjeni med policisti in prebežniki

V dogajanju se je poškodovalo 132 prebežnikov in 22 policistov. Štirje policisti so utrpeli hude opekline, enajst prebežnikov pa so zaradi zlomov in ran odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico.

Španski eksklavi Ceuta in Melilla v Maroku predstavljata edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko. Septembra lani je nekdanji španski notranji minister Juan Ignacio Zoido sporočil, da je ograjo v Ceuti do tedaj nezakonito prestopilo 8.956 prebežnikov.

Španija nov najbolj priljubljeni cilj

Španija je po najnovejših podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) najbolj priljubljena evropska država med prebežniki, ki poskušajo doseči Evropo s prečkanjem Sredozemskega morja. Državo je letos do 15. julija prek morja doseglo 18.016 prebežnikov. S tem je presegla Italijo, kamor je v enakem obdobju letošnjega leta prek morja vstopilo 17.827 ljudi.

J. R.