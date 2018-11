Se bo Airbnb po Zahodnem bregu umaknil tudi iz zasedene Zahodne Sahare?

Maroko del Zahodne Sahare zaseda od leta 1976

22. november 2018 ob 20:29

Elajun - MMC RTV SLO

Potem ko je ameriški spletni posrednik za kratkotrajni najem nepremičnin Airbnb sporočil, da iz ponudbe umika vse nepremičnine v nezakonitih izraelskih naselbinah na okupiranem Zahodnem bregu, razmišlja o enakem ukrepu tudi glede ozemlja Zahodne Sahare pod maroško zasedbo.

Izraelski portal The Times of Israel poroča, da je Airbnb zavrnil kritike, da se je z ukrepom, ki se nanaša na naselbine, ki jih na zasedenih ozemljih v nasprotju z mednarodnim pravom gradi Izrael, osredotočil zgolj na to državo. Tako naj bi o takšni potezi razmišljal tudi v primerih drugih spornih območij.

Za izraelski portal je uslužbenec Airbnbja v sredo dejal, da podjetje še tehta, ali naj iz svoje ponudbe umakne tudi nepremičnine v zasedenem delu Zahodne Sahare, ki je od leta 1976 pod maroškim nadzorom.

"V izjavi, ki smo jo podali v ponedeljek, smo izpostavili, da smo razvili okvir za oceno, kako naj obravnavamo ponudbo na zasedenih ozemljih po svetu. Zahodna Sahara je primer ozemlja, kjer bomo uporabili ta okvir," je dejal uslužbenec Airbnbja. V Zahodni Sahari oziroma v njenem zahodnem delu, ki je v primerjavi z osvobojenim vzhodnim delom pod maroško zasedbo, je trenutno 24 ponudb za najem nepremičnin prek Airbnbja, poroča The Times of Israel.



Umik samo iz naselbin na Zahodnem bregu

Spomnimo, v Airbnbju so nedavno sporočili, da morajo "umakniti ponudbe v izraelskih naselbinah na okupiranem Zahodnem bregu, ki so v središču spora med Izraelci in Palestinci".

Odločitev podjetja pa se nanaša samo na naselbine na Zahodnem bregu, ne pa tudi v Vzhodnem Jeruzalemu ali na Golanski planoti, ki sta prav tako pod izraelsko okupacijo.

Do oznanitve Airbnbja je prišlo dan pred objavo poročila organizacije za varstvo človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) o negativnih posledicah poslovanja Airbnbja v naselbinah.

V begunskih taboriščih na jugozahodu Alžirije zaradi maroške zasedbe Zahodne Sahare že več kot 40 let živijo zahodnosaharski begunci. Taborišča naj bi bila začasna rešitev, postala pa so dom za več rodov. Oglejte si tamkajšnje razmere.

B. V.