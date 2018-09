Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 17 glasov Ocenite to novico! Znanstveniki so preverili tudi učinek takšnega projekta v drugih puščavah po svetu in ugotovili, da bi bil drugje učinek na padavine in vegetacijo precej manjši. Pravijo tudi, da bi imelo manjše število turbin in celic le omejen učinek. Foto: Reuters Raziskava je bila objavljena v reviji Science. Foto: Reuters Sorodne novice Energično za trajno energijo Sončne celice tako lahke, da jih lahko postavite na milni mehurček Dodaj v

Sončne celice in vetrne turbine v Sahari bi močno spremenile puščavo

Tovrstne instalacije bi povečale padavine in vegetacijo

9. september 2018 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skupina raziskovalcev iz ZDA, Kitajske in Italije je ugotovila, da bi imela postavitev velikega števila sončnih celic in vetrnih turbin v Sahari velik vpliv na količino padavin, rastlinstvo in temperature v regiji.

Delovanje vetrnih turbin bi podvojilo količino padavin na območju. Sončne celice imajo podoben učinek, čeprav ga dosežejo na drug način, poroča BBC. Uporaba obnovljivih virov v velikem obsegu bi lahko preoblikovala Saharo, pravijo raziskovalci.

Strokovnjaki z Univerze v Marylandu, Univerze v Illinoisu, Univerze v Pekingu, Kitajske akademije znanosti ter Mednarodnega centra za teoretično fiziko Abdus Salam v Trstu so naredili model, ki kaže, kaj bi se zgodilo, če bi devet milijonov kvadratnih kilometrov Sahare prekrili s sončnimi celicami in vetrnimi turbinami. To območje so izbrali, saj je redko poseljeno, močno je izpostavljeno soncu in vetru, ob tem pa je blizu energetskim trgom v Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Glede na preračune avtorjev bi množična postavitev celic in turbin v puščavi ustvarila štirikrat več energije, kot jo trenutno ves svet porabi na leto.

Za 20 odstotkov več vegetacije

Že prejšnje raziskave so sicer pokazale, da ima lahko postavitev celic in turbin učinek na temperature, ključna razlika v tej raziskavi pa je učinek na vegetacijo. "Rezultati našega modela kažejo, da bi postavitev sončnih celic in vetrnih turbin v Sahari v velikem obsegu več kot podvojila padavine, še posebej v Sahelu, kjer bi količina dežja narasla za med 20 in 500 milimetrov na leto," je dejal Yan Li, glavni avtor raziskave z ameriške Univerze v Illionisu. "Posledično bi območje, prekrito z vegetacijo, naraslo za okoli 20 odstotkov," je dodal.

Študija še pravi, da je v Sahelu, polsuhem območju na jugu Sahare, kjer so postavljene vetrne turbine, povprečna količina padavin narasla za 1,12 milimetra dnevno.

Vetrne turbine mešajo zrak z vrtenjem propelerjev. Mešajo toplejši zrak od zgoraj, kar povzroči več izhlapevanja in padavin in poveča rast rastlin.

Medtem sončne celice zmanjšajo odsev sončne svetlobe s površja, kar je znano kot albedoučinek. Ta vodi v 50-odstotno povečanje padavin, piše v poročilu znanstvenikov.

Pozitiven učinek na kmetijstvo

Avtorji raziskave pravijo, da bi bil učinek na ljudi večinoma pozitiven. Povečanje padavin bi močno izboljšalo kmetijstvo v regiji, več vegetacije pa bi omogočilo povečanje vzreje živine, je dejal Safa Motesharrei z Univerze v Marylandu.

Ob tem avtorji pravijo, da učinek turbin in celic na povečanje temperature ne bi bil pomemben. Lokalno segrevanje zaradi turbin in celic bi bilo namreč veliko manjše v primerjavi s prihodnjim zmanjšanjem segrevanja zaradi toplogrednih plinov, ki bi ga povzročila uporaba obnovljivih virov na tej ravni, pravijo avtorji.

Li meni, da bi morali že začeti postavljati takšne instalacije v velikem obsegu v puščavah. "Glavno sporočilo ljudem, odločevalcem in vlagateljem so ogromne koristi za ljudi, družbo in ekosistem kot posledica teh sončnih celic in vetrnih turbin," je dejal. Avtorji upajo, da bomo lahko spremenili energetske vire in zmanjšali antropogene izpuste toplogrednih plinov ter omejili podnebne spremembe.

B. V.