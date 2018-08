Zimbabve: Zaradi pritožbe opozicije preložili inavguracijo Mnangagwe

Sodišče lahko razglasi zmagovalca ali zahteva nove volitve

10. avgust 2018 ob 19:19

Harare - MMC RTV SLO, STA

Opozicija v Zimbabveju je zaradi domnevnih nepravilnosti na predsedniških volitvah 30. julija na ustavno sodišče vložila pritožbo, s katero zahteva razveljavitev volitev.

Na volitvah je slavil Emmerson Mnangagwa, ki je po odstopu Roberta Mugabeja prevzel predsedovanje, vendar je tako kot Mugabe član stranke ZANU-PF, ki je na oblasti že skoraj 40 let.

Zaradi vložitve tožbe so odpovedali za nedeljo predvideno inavguracijo predsednika, je sporočil pravosodni minister Ziyambi Ziyambi. Ustavno sodišče ima 14 dni časa za odločitev glede pritožbe. Razglasi lahko zmagovalca, zahteva nove volitve, drugi krog volitev ali pa ponovno štetje. Prisega zmagovalca lahko poteka v 48 urah po odločitvi.

"Naši odvetniki so uspešno vložili tožbo. Imamo dober primer in razlog," je zapisal 40-letni predsedniški kandidat in vodja opozicijskega Gibanja za demokratične spremembe (MDC) Nelson Chamisa na Twitterju.

Chamisa trdi, da je zmagovalec

Na prvih volitvah po padcu Mugabeja je Chamisa tesno izgubil proti Mnangagwi. Po podatkih volilne komisije je ta zmagal s 50,8 odstotka glasov, Chamisa pa je dobil 44,3 odstotka, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Chamisa trdi, da je dobil 56 odstotkov glasov, volitve pa je razglasil za "nepoštene, nezakonite in nelegitimne".

Tudi tuji opazovalci so dejali, da so bile volitve svobodne, vendar nepoštene zaradi nadzora vladajočega ZANU-PF-ja nad vladnimi telesi, mediji in varnostnimi silami. Po volitvah so tuji uradniki in Human Rights Watch obsodili napade varnostnih sil na podpornike opozicije.

V dveh dneh po volitvah je v spopadih vojska ubila najmanj šest podpornikov opozicije. Policija in vojska sta takrat zavzeli ulice prestolnice Harare.

Sodišče naklonjeno ZANU-PF-ju

Po mnenju poznavalcev ima pritožba le malo možnosti za uspeh glede na zgodovinsko naklonjenost sodišča stranki ZANU-PF, ki vlada v državi od njene osamosvojitve izpod britanske kolonialne vladavine leta 1980.

J. R.