Albanski predsednik bo počastil spomin na protikomunistične borce, ki jih je urila Cia

Neuspešne misije za zrušenje Enverja Hoxhe

24. februar 2017 ob 16:48

Tirana - MMC RTV SLO

Albanski predsednik Bujar Nishani se je odločil, da bo počastil spomin na disidente v izgnanstvu, ki jih je urila Cia z namenom, da bi zrušili komunistični režim Enverja Hoxhe.

Nishani se je odločil za počastitev družin disidentov, pripadnikov skupine Kompani 4000, ki jih je urila ameriška obveščevalna agencija Cia, 64 let po zadnjem pristanku padalcev iz te skupine na albanska tla. Predsednik bo tako odlikoval družine protikomunističnih borcev in preživele pripadnike te skupine, poroča portal BalkanInsight.

Med prejemniki medalje Gjergja Kastriotija Skenderbeuja bo tudi 62-letna Aferdita Gjura, ki bo priznanje prejela v imenu svojega očeta. "Kar je predsednik storil, je čudež, in sanje mojega očeta so se končno uresničile," je dejala. "Družine pripadnikov skupine Kompani 4000 so med komunizmom hudo trpele," je dejala, zato so si po njenem mnenju to priznanje resnično zaslužili. "Vse nas povezuje kri mučenikov," je dodala.

Njen oče Adem Gjura je kot padalec novembra 1950 pristal na odročnem območju na severu Albanije, kjer naj bi pripravil teren za zrušenje komunističnega sistema, ki je bil vzpostavljen nekaj let prej. Kompani 4000 je bila kot dobro izurjena vojaška skupina del Odbora za svobodno Albanijo, nekakšne vlade v izgnanstvu, ki so jo sestavljali ljudje, ki so močno nasprotovali komunističnemu sistemu v Albaniji.

Pripadnike skupine urili na Bavarskem

Kompani 4000 je bil ustanovljen leta 1950, Cia pa je na Bavarskem izurila okoli 350 njenih pripadnikov. Med letoma 1953 in 1953 so izvedli nekaj padalskih misij, vendar s katastrofalnim rezultatom. 19 ljudi so albanske sile ubile ob pristanku, druge pa so ujeli in zaprli. Peščici je uspelo pobegniti v Jugoslavijo. Albanski režim jih je označil za teroriste.

Za Aferdito Gjura pa je bil njen oče domoljub in predan protikomunist, ki se je bil pripravljen žrtvovati za svobodo in demokracijo. Kot je dejala, pa so bili izdani že na samem začetku. Po njenih besedah jih je sabotiral britanski dvojni agent Kim Philby, ki je informacije o misiji delil s Sovjetsko zvezo, ki so podpirali Enverja Hoxho. Kot poroča BalkanInsight, je Philby prebegnil v Sovjetsko zvezo leta 1963.

Ademu Gjuri je uspelo pobegniti pred albansko policijo v gore, nato pa je pobegnil v Jugoslavijo, kjer so ga ujeli in zaprli. Po izpustitvi je živel v Šabcu v Srbiji, kjer je bila rojena Aferdita. Od tam so se kot družina odselili v New York, v Albanijo pa je prvič prišla šele leta 1991.

"Pravilna, a zakasnela odločitev"

Arta Leshi, vnukinja drugega pripadnika skupine Kompani 4000 Nurija Plake, katerega smrt po pristanku v Albaniji ni bila nikoli razjasnjena, je predsednikovo odločitev za odlikovanje sorodnikov in preživelih pripadnikov skupine Kompani 4000 označila za pravilno, a zakasnelo. Kot je dejala, albanska družba ne razume povsem, koliko škode je toliko družinam prizadejal komunistizem, kar pripisuje 45 letom komunistične propagande, še poroča BalkanInsight.

B. V.