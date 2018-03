Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Požgano območje v Novem južnem Walesu. Foto: EPA Dodaj v

Avstralija: Gozdni požari uničili več kot 70 hiš

V Victorii zagorelo okoli 40.000 hektarjev površin

19. marec 2018 ob 11:25

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Na jugovzhodu Avstralije so se zaradi visokih temperatur in močnega vetra v nedeljo razbesneli obsežni gozdni požari.

V obmorskem mestecu Tathra v Novem južnem Walesu je požar uničil več kot 70 hiš. V sosednji zvezni državi Victoria pa je v požarih zgorelo kakih 40.000 hektarjev površin. Zagoreli so tudi pašniki, kjer so bila goveda.

Po podatkih gasilcev v Novem južnem Walesu je ogenj v Tathri in okolici uničil več kot 70 hiš, 39 pa jih je bilo poškodovanih. Uničenih naj bi bilo tudi 30 počitniških prikolic in počitniških hišic. Najmanj 400 hiš pa jim je uspelo rešiti pred ognjenimi zublji. Mestece z okoli 1.600 prebivalci so razglasili za območje naravne katastrofe.

Kljub izboljšanju vremenskih pogojev na prizadetih območjih še vedno gori. Z ognjem se bori več kot 150 gasilcev, številni prebivalci pa bodo noč preživeli v kriznem centru v bližnjem mestu Bega. Zagorelo je na petih lokacijah blizu mesta Bega, ogenj pa se je zaradi močnega vetra s hitrostjo do 90 kilometrov na uro ter visokih temperatur hitro razširil. Kmalu je dosegel mesto Tathra.

Kljub veliki gmotni škodi za zdaj ne poročajo o smrtnih žrtvah. So bili pa zaradi vdihavanja dima in opeklin poškodovani najmanj trije ljudje. V sosednji zvezni državi Victoria je v požarih zgorelo kakih 40.000 hektarjev površin. Ogenj je uničil tudi najmanj 18 hiš.

T. J.