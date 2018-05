Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Otroci v New Delhiju, ujeti v peščenem viharju, bežijo na varno. Foto: Reuters Sorodne novice Na severu Indije v peščenih viharjih umrlo okoli 100 ljudi Dodaj v

Foto: V divjanju peščenih viharjev v Indiji najmanj 39 žrtev

Slabo vreme se bo nadaljevalo

14. maj 2018 ob 08:03

New Delhi - MMC RTV SLO

V Indiji še naprej divjajo peščeni viharji, ki so v nedeljo v štirih zveznih državah zahtevali najmanj 39 življenj. Vremenoslovci napovedujejo nove vremenske nevšečnosti.

Močan veter s sunki več kot 100 kilometrov na uro, nevihte in udari strel so uničili več vasi, mnoge ljudi pustili brez strehe nad glavo in jih ranili. Največ žrtev peščenega viharja, 16, je bilo v zvezni državi na severu Indije Utar Pradeš, kjer je v peščenih viharjih na začetku meseca že umrlo 70 ljudi. 12 ljudi je v nedeljo umrlo v zvezni državi Andra Pradeš, devet v Zahodnem Bengalu, dva pa v New Delhiju. Vse omenjene zvezne države ostajajo v pripravljenosti, saj vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo nove nevihte in močan veter, poroča BBC.

Zaradi slabega vremena so z letališča v New Delhiju okoli 70 poletov preusmerili drugam.

Indijski premier Narenda Modi je prek Twitterja izrazil sožalje sorodnikom vseh žrtev, ranjenim zaželel čimprejšnje okrevanje in zagotovil vso razpoložljivo pomoč prizadetim.

