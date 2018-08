Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tudi policija je uvedla preiskavo. Foto: EPA Na Kitajskem škandali na področju prehrane in zdravil niso redki. Foto: EPA Sorodne novice Kitajci besni zaradi neučinkovitih cepiv proti steklini, tetanusu in davici Dodaj v

Na Kitajskem odpuščanja po škandalu glede nadzora nad cepivi

Oblasti napovedujejo strožji nadzor

18. avgust 2018 ob 11:48

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Na Kitajskem so odpustili šest višjih uslužbencev Uprave za hrano in zdravila, potem ko je škandal s cepivi razkril nezadosten nadzor nad njihovim proizvajalcem.

Julija je bilo podjetje Changseng Biotechnology obtoženo, da je ponaredilo podatke o cepivu proti steklini in da je proizvajalo neučinkovito cepivo za dojenčke, kar je povzročilo jezo javnosti in več preiskav, tudi policijsko.

Kot po poročanju Reutersa piše v objavi na spletni strani Uprave za hrano in zdravila, je primer tega podjetja pokazal, da uslužbenci uprave "niso izvedli zadostnega in dovolj močnega nadzora, niti niso bili dovolj strogi v njihovih pregledih".

Tiskovna agencija Šinhua navaja ugotovitve s sestanka politbiroja Komunistične stranke, na katerem so udeleženci ugotovili, da gre za "resen prekršek". "Proizvajalec je kršil zakon in veljavne standarde ter pravila z namenom ustvarjanja dobička," so dejali na sestanku.

Kot smo že poročali konec julija, naj bi podjetje med drugim prodalo 262.500 neučinkovitih oziroma lažnih odmerkov cepiva DPT, s katerim naj bi otroke zaščitili pred tetanusom in davico. Nepravilnosti naj bi bile pri najmanj 113.000 odmerkih cepiva proti steklini.

Čeprav ni znanih poročil o tem, da je bil kdo zaradi cepiv podjetja poškodovan, so nadzorniki Changsengu ukazali zaustavitev proizvodnje in odpoklic cepiva proti steklini. Podjetje se je že opravičilo in sporočilo, da sodeluje s preiskovalci.

V petek je uradni Peking sporočil, da so odpustili višjega pokrajinskega uslužbenca in da preiskujejo nekdanjega najvišjega nadzornika na področju zdravil. Šinhua je poročala, da je bilo kaznovanih več kot 40 vladnih uslužbencev, vključno s sedmimi na pokrajinski ravni, med katerimi so bili nekateri odpuščeni.

Ni osamljen primer

V ločenem primeru Šinhua poroča tudi, da so oblasti osrednje pokrajine Hubej zamenjale šest vladnih uslužbencev zaradi drugega primera, povezanega s cepivi. V podjetju Inštitut za biološke proizvode Vuhan so sporočili, da so odpustili namestnika generalnega direktorja, zadolženega za proizvodnjo, izdali pa so opozorilo ali denarno kaznovali še osem drugih zaposlenih.

Na Kitajskem tovrstni škandali na področju prehrane in zdravil niso redki - kljub večkratnim zagotovilom vlade, da bo uveljavila stroga pravila in izrekla hude kazni.

