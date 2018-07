Posnetki kažejo, da je Severna Koreja razgradila del raketnega izstrelišča

Sohae je bilo glavno severnokorejsko raketno izstrelišče od leta 2012

24. julij 2018 ob 08:51

Seul - MMC RTV SLO, STA

Satelitski posnetki kažejo, da naj bi Severna Koreja začela razgrajevati del ključnega raketnega izstrelišča Sohae na severozahodni obali države. To je prvi korak k uresničitvi zavez junijskega vrha Trump-Kim v Singapurju.

Na ameriški spletni strani 38 North, ki spremlja dogajanje v Severni Koreji, so strokovnjaki kot dokaz objavili satelitske posnetke iz preteklih dni.

Na junijskem vrhu v Singapurju je severnokorejski voditelj Kim Džong Un izrazil pripravljenost na popolno denuklearizacijo Severne Koreje, podrobnosti o tem, kako in do kdaj naj bi se to zgodilo, pa niso znane.

Sohae je bilo glavno severnokorejsko raketno izstrelišče od leta 2012, z njega so v preteklih letih izstrelili več raket, ki so po trditvah Pjongjanga v vesolje ponesle satelite. A po mnenju mednarodne skupnosti je šlo za prikrite poskuse balističnih raket dolgega dosega, ki bi lahko nosile jedrske konice.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek poudaril, da Severna Koreja že devet mesecev ni izstrelila nobene rakete in ni izvedla nobenega jedrskega poskusa. "Japonska je vesela, vsa Azija je vesela," je zapisal na Twitterju in dodal, da je tudi on srečen, čeprav, kot je zapisal, lažne novice trdijo, da je jezen, ker naj bi jedrsko razoroževanje potekalo prepočasi. "Napačno, zelo sem srečen!" je še zapisal.

K. T.