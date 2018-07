Mike Pompeo v Pjongjangu išče zaveze k razorožitvi

Državni sekretar o konkretnih zavezah k denuklearizaciji Severne Koreje

7. julij 2018 ob 14:15

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v Pjongjangu nadaljeval pogovore o jedrski razorožitvi Severne Koreje, h kateri se je severnokorejski voditelj Kim Džong Un zavezal na junijskem vrhu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Pompeova naloga je, da od Pjongjanga dobi konkretne zaveze k razorožitvi.

Pompeo se je v Pjongjangu pogovarjal z desno roko severnokorejskega voditelja Kim Yong-cholom, še pred tem pa je odšel v posebno sobo, kjer je lahko brez nadzora opravil telefonski pogovor s Trumpom.

"Naša politika ostaja enaka. Pričakujemo tisto, kar sta se predsednik in Kim Džong Un dogovorila v Singapurju, in to je denuklearizacija Severne Koreje," je ob začetku pogovorov povedala Pompeova tiskovna predstavnica Heather Nauert. Dodala je, da sta se Pompeo in Kim dogovorila o vzpostavitvi delovnih skupin, ki bodo določile podrobnosti razorožitve.

Kim Yong-chol pa je Pompea vprašal, ali je dobro spal, saj sta imela v petek "resne pogovore o zelo pomembnih stvareh". "Verjetno niste spali dobro, ker ste razmišljali o teh pogovorih," je dejal Kim.

Pompeo, ki je prvič prenočil v Severni Koreji, je odgovori, da je spal dobro. Vendar pa je opozoril, da sta "delo na poti k popolni jedrski razorožitvi in v okviru tega gradnja odnosa med državama ključna za svetlejšo Severno Korejo in uspeh, ki sta ga od naju zahtevala najina predsednika".

Pogovore je označil za zelo pomembne, saj gre za prvo srečanje na visoki ravni po vrhu Kima in Trumpa. "Seveda so pomembni. Obstajajo še stvari, ki jih moram pojasniti," je povedal Kim Yong-chol.

Še vedno brez konkretnih podrobnosti

V pogovoru z novinarji pred današnjim odhodom v Tokio je Pompeo dejal, da so bili dvodnevni pogovori v Pjongjangu zelo produktivni, ni pa razkril veliko podrobnosti o tem, kako bo Severna Koreja izpolnila svoje zaveze o razorožitvi. "To so zapletena vprašanja, vendar smo napredovali pri skoraj vseh glavnih vprašanjih, na nekaterih področjih je napredek velik, na drugih pa bo še potrebno delo," je dejal.

Pompeo ima nalogo, da se pogaja o načrtu, za katerega Washington upa, da bo vseboval obseg severnokorejskega jedrskega orožja in časovnico za njegovo uničenje. ZDA upajo, da se bo popolna, preverljiva in nepovratna denuklearizacija začela v enem letu. Vendar pa številni strokovnjaki in Trumpovi kritiki menijo, da Kimove zaveze pomenijo bolj malo in da bo proces trajal zelo dolgo – če se bo sploh začel.

Predsednik in zunanji minister ZDA se zavzemata za nadaljevanje mednarodnih sankcij, zaradi katerih je po njunem mnenju Kim sploh sedel za pogajalsko mizo.

Pompeo bo zdaj v Tokiu z vsebino pogovorov seznanil japonske in južnokorejske partnerje, nato bo odpotoval v Vietnam in Abu Dabi, prihodnji teden pa se bo predsedniku pridružil na vrhu Nata v Bruslju.

K. S.