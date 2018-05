Rdeči alarm v Pakistanu: temperatura dosegla 44 stopinj Celzija

Nižje temperature morda v soboto

4. maj 2018 ob 19:57

Karači - MMC RTV SLO, STA

V Karačiju na jugu Pakistana so zaradi vročinskega vala izdali rdeči alarm. V četrtek je namreč temperatura v mestu z 20 milijoni prebivalcev dosegla 44 stopinj Celzija.

Kot je sporočila meteorološka služba, bi lahko bilo podobno tudi danes. Kot so še navedli, razmere še poslabšuje visoka vlažnost, ki je kar 80-odstotna, prav tako pa v teh dneh ni pihal veter. Z Arabskega morja naj bi znova začelo pihati v soboto, zaradi česar naj bi se nekoliko znižale tudi temperature.

"Ljudi smo pozvali, naj ostanejo v notranjosti, popijejo čim več tekočine in se ne izpostavljajo soncu," je povedal predstavnik tamkajšnjih oblasti Nasir Durani. Tudi bolnišnice so posvarili, naj bodo pripravljene na nujne primere, je dodal.

Hud vročinski val, zaradi katerega je umrlo 2.000 ljudi, je Karači prizadel že leta 2015 v času muslimanskega postnega meseca ramazana. K visokemu številu smrtnih žrtev je prispevalo predvsem to, da se muslimani v tem času postijo od zore do mraka. Ob tokratnem vročinskem valu do zdaj sicer ni umrl še nihče.

Pakistan, ki leži med hudima onesnaževalkama Kitajsko in Indijo, sodi med dele sveta, ki najbolj občutijo posledice podnebnih sprememb. V nedeljo so tako v mestu v bližini Karačija izmerili temperature, višje od 50 stopinj Celzija. To je najvišja v aprilu izmerjena temperatura na svetu.

125 mrtvih v Indiji

Medtem je na severu Indije v peščenih viharjih umrlo najmanj 125 ljudi, oblasti pa opozarjajo na dodatno slabo vreme. Močni vetrovi in strele so poškodovali številne vasi, rušili zidove, ruvali drevesa, veliko ljudi je ranjenih. Število smrtnih žrtev se bo morda še povečalo.

B. V.