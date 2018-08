Število žrtev na Lomboku narašča. Mrtvih najmanj 131.

Verjetno bo končno število mrtvih še višje

8. avgust 2018 ob 10:55

Džakarta - MMC RTV SLO, STA

V potresu, ki je v nedeljo z močjo 6,9 stresel indonezijski otok Lombok, je po zadnjih podatkih umrlo 131 ljudi, skoraj 1.500 pa jih je bilo poškodovanih. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 156.000 ljudi.

Kot so sporočili iz nacionalne agencije za zaščito pred naravnimi nesrečami, krepijo reševalna prizadevanja, pri čemer se na terenu še vedno spoprijemajo s težavami. "Število smrtnih žrtev je približno 131 in bo verjetno še naraslo," je povedal tiskovni predstavnik agencije Sutopo Purwo Nurgroho.

"Več kot 70.000 ljudi je bilo evakuiranih, več deset tisoč hiš pa je bilo uničenih," je dejal. Nekateri predeli 4.700 kvadratnih kilometrov velikega otoka so skoraj popolnoma uničeni. "V nekaterih vaseh, ki smo jih obiskali, je uničenje skoraj stoodstotno. Vse hiše so porušene, ceste so uničene in mostovi podrti," so povedali na indonezijskem Rdečem križu.

Številna začasna bivališča so uredili kar ob cestah in riževih poljih, pri čemer pa številni kmetje nočejo daleč od doma, saj je na kmetijah ostala živina. "To je po potresih v Indoneziji običajno, saj kmetje nočejo zapustiti vira svojih prihodkov. Živine namreč ne morejo privesti v začasna bivališča," so povedali na Rdečem križu.

Pomanjkanje osnovnih potrebščin in osebja

Lokalne oblasti so opozorile na pomanjkanje osnovnih potrebščin in zdravniškega osebja. Lokalne in državne oblasti ter nevladne organizacije so začele organizirati pomoč za prizadeta območja, vendar pa je zaradi poškodovanih cest dostava otežena. Indonezijska vojska je na območja poslala tri transportna letala hercules z zalogami vode, hrane, zdravil, odej in šotorov.

Medtem se je končala evakuacija turistov z otočja Gili, severozahodno od Lomboka. Z otočja, ki ga sestavljajo trije otoki, so prepeljali 4.600 ljudi. Številni so odšli z lastnimi prevoznimi sredstvi, pri čemer so se pritoževali nad slabo koordinacijo evakuacije.

B. V.