Tokijska fakulteta je prirejala rezultate izpitov, da bi bilo manj zdravnic

Od žensk se pričakujeta gospodinjsko delo in skrb za otroke in starejše

8. avgust 2018 ob 12:46

Tokio - MMC RTV SLO

Kot je razkrila notranja preiskava, je tokijska medicinska fakulteta več kot desetletje prirejala rezultate sprejemnih izpitov, da bi zagotovila, da bi več moških postalo zdravnikov kot žensk.

Medicinska fakulteta se je opravičila po potrditvi več kot desetletnih manipulacij z rezultati izpitov, da bi tako omejili število študentk, s čimer so želeli zagotoviti, da bi bilo več moških zdravnikov.

Fakulteta je prirejala rezultate sprejemnih izpitov od leta 2006 ali morda celo od prej, ugotavlja poročilo, ki so ga objavili odvetniki, udeleženi v preiskavi, s čimer so potrdili prejšnja poročanja japonskih medijev.

Fakulteta zagotavlja, da se to ne bo več dogajalo. Kot so dodali, bodo razmislili, da bodo retroaktivno sprejeli tudi tiste, ki bi sicer izpite uspešno opravili, niso pa pojasnili, kako bi to storili, poroča britanski Guardian.

Preiskavo, ki je potrdila prirejanja, je sprožil domnevno goljufiv vpis sina uslužbenca ministrstva za izobraževanje v zameno za ugodnejšo obravnavo fakultete pri dodeljevanju sredstev za raziskave. Uslužbenec ministrstva in nekdanji vodja fakultete sta obtožena podkupovanja. Omenjenemu sinu, ki je izpit trikrat neuspešno opravljal, je fakulteta dodala skupno 20 točk, s čimer je ravno presegel mejo, potrebno za vpis.

Preiskava je pokazala, da je fakulteta letos vsem prijavljenim število točk na prvi stopnji izpita zmanjšala za 20 odstotkov, nato pa je najmanj 20 odstotkov dodala moškim prijavljenim, razen tistim, ki so izpit vsaj štirikrat opravljali neuspešno. Fakulteta je priznala, da so podobna prirejanja izvajali že leta, saj so želeli manj zdravnic. Fakulteta je namreč predvidevala, da bodo zdravnice končale ali prekinile kariero, ko bodo postale matere.

Odvetnik Kendži Nakai je dejal, da je bilo prirejanje rezultatov "globoko seksistično". Preiskava pa po njegovih besedah kaže, da je nekdanji vodja fakultete od staršev, ki so želeli naklonjeno obravnavo njihovih sinov, prejemal denar. Goljufanje je del globoko ukoreninjene kulture pomanjkanja poštenosti in preglednosti, je še dejal Nakai. Kot je še dodal, se je preiskava zaradi časovne omejenosti ukvarjala le z zadnjimi rezultati izpitov, zato je potrebna nadaljnja preiskava.

"Iskreno" opravičilo

"Iskreno se opravičujemo za resne kršitve glede sprejemnih izpitov, ki so povzročile zaskrbljenost in težave veliko ljudem ter izdale zaupanje ljudi," je dejal direktor fakultete Tecuo Jukioka. Ob tem je zanikal, da je pred tem vedel za prirejanja rezultatov, in dejal, da v to početje ni bil nikoli vpleten.

Početje je pripisal "pomanjkanju občutljivosti do pravil sodobne družbe, v kateri ženske ne bi smele biti obravnavne drugače zaradi njihovega spola". Dejal je sicer, da ženske niso bile obravnavane drugače, ko so bile sprejete, priznal pa je, da nekateri ljudje menijo, da ženskam ne bi smelo biti dovoljeno postati kirurginje.

Na Japonskem ima skoraj 50 odstotkov žensk visokošolsko izobrazbo, kar je ena od najvišjih stopenj na svetu, a na delovnem mestu so pogosto žrtve diskriminacije. Ob tem se od njih zahteva skrb za gospodinjstvo, otroke in starejše.

Guardian še poroča, da so različne raziskave pokazale, da je delež žensk, ki so uspešno opravile medicinski izpit, okoli 30-odstoten več kot 20 let, zaradi česar strokovnjaki sumijo, da ženske diskriminirajo tudi druge medicinske izobraževalne ustanove.

Minister za izobraževanje Jošimasa Hajaši je dejal, da namerava pregledati sprejemne postopke na vseh medicinskih fakultetah.

B. V.