Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Japonski namestnik premierja Taro Aso (levo) je dejal, da spolno nadlegovanje ni zločin, a pozneje dejal, da se je nanašal na kazenski zakonik. Premier Šinzo Abe (desno) je politike pozval k preudarni rabi besed. Foto: Reuters Sorodne novice Število otrok na Japonskem rekordno nizko, stoletnikov pa rekordno visoko Dodaj v

Japonski politiki: Od "spolno nadlegovanje ni zločin" do "samske ženske so breme"

Seksistične izjave pretresajo japonsko politiko

11. maj 2018 ob 21:08,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 21:53

Tokio - MMC RTV SLO

Japonski finančni minister Taro Aso se je opravičil za izjavo, da "spolno nadlegovanje ni zločin", ta je sprožila proteste po državi. Medtem je poslanec LDP-ja Kanji Kato samskim ženskam sporočil, da so breme davkoplačevalcem.

"Za spolno nadlegovanje ni kazenske obtožbe. Ne gre za isto stvar kot umor ali posilstvo," je prejšnji teden dejal namestnik premierja in finančni minister Aso. Njegove besede so sprožile več manjših protestov od Sapora do Kjota, še preden se je dobro polegel prah po odstopu nekdanjega namestnika finančnega ministra Juničija Fukude prejšnji mesec.

Fukudo obtožujejo spolnega nadlegovanja novinarke, poroča Straitstimes. Novinarko naj bi vprašal, ali se lahko dotakne njenih prsi, nato pa se je izgovarjal, da je šlo "besedno igro" in da so njegove besede "vzete iz konteksta". Zaradi "medijskega pritiska" je odstopil, vendar namerava tednik, ki je prvi poročal o domnevnem nadlegovanju, tožiti zaradi klevetanja.

Aso je v opravičilu za svoje besede navedel, da se je nanašal na japonski kazenski zakonik, ki ne predvideva kazni za spolno nadlegovanje, in dodal, da bo v prihodnje pri izbiri besed previdnejši. Tudi premier Šinzo Abe je pozval k previdnejši izbiri besed in politike pozval, da se v govorih postavijo v kožo drugih.

Poslanec japonske vladajoče stranke LDP Kandži Kato je medtem dejal, da morajo mlade Japonske imeti najmanj tri otroke, sicer so breme državi. Tudi on se je zaradi seksističnih izjav znašel pod plazom kritik.

"Potrebujemo tri ali več otrok vseh mladih nevest in ženinov, da nadomestimo tiste pare, ki otrok ne glede na vse poskuse ne morejo imeti," je Kato dejal na zasedanju konservativne Liberalnodemokratske stranke (LDP), poroča BBC.

72-letni oče šestih otrok je še poudaril, da so neporočene ženske breme državi, saj morajo njihovo oskrbo v domovih za ostarele v obliki davkov plačevati otroci drugih staršev.

Več poslank japonskega parlamenta se je pritožilo, da je govor Katoja seksističen. Kato je naprej dejal, da od svojih izjav ne odstopa, saj je "rodnost najpomembnejša tema za japonski narod", vendar se je zanje nato vendarle opravičil, rekoč, da ni imel namere diskriminirati žensk. V preteklost je sicer že več starejših članov LDP-ja Japonkam zabičalo, da je rojevanje otrok njihova javna dolžnost.

Najmanj novorojenih otrok v stotih letih

Lani se je na Japonskem rodilo 941.000 otrok, najmanj v zgodovini vodenja evidence od leta 1899. Finančne in druge spodbude za širjenje družin imajo tako le malo vpliva. Japonska vlada si zdaj prizadeva, da bi materam po porodu omogočila čimprejšnjo vrnitev na delovno mesto. Na problematiko sočasne uspešne kariere in vzgoje otrok je lani opozorila lokalna političarka, ki je na zasedanje prinesla svojega dojenčka.

J. R.