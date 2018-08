Izraelska mornarica prestregla ladjo z zdravili na poti v Gazo

Zapora Gaze in vseh njenih prebivalcev traja že 11 let

4. avgust 2018 ob 14:43

Gaza - MMC RTV SLO

Izraelska vojska je v soboto prestregla švedsko ladjo, ki je skušala prebiti izraelsko zaporo Gaze. 12 ljudi na krovu iz Švedske, Nemčije, Velike Britanije, Španije, Francije in Kanade je Izrael pridržal in jih bo deportiral.

Pot je organizirala skupina Ladja do Gaze, eden od organizatorjev pa je dejal, da je ladja prevažala večinoma zdravila in medicinske potrebščine in da sta bila dva potnika novinarja.

"Ladja do Gaze zahteva, da se ljudje, ki so zaprti, ladja in njen tovor vrnejo na lokacijo, kjer je bila ladja prestrežena in da se jim dovoli neovirano nadaljevanje poti v mednarodnih in palestinskih vodah v skladu z mednarodnim pravom," sporoča skupina.

Ladja naj bi bila v času prestrezanja od Gaze oddaljena okoli 40 navtičnih milj.

V petek so izraelske okupacijske sile v Gazi ubile dva človeka, in sicer 15-letnega Muata Ziada Al Surija, ki so ga ustrelili s pravim strelivom, in 25-letnega Ahmada Jahijo Atalo Jagija. V petek je bilo ranjenih še okoli 220 Palestincev, od tega 90 s pravim strelivom. Od začetka protestov v Gazi proti okupaciji, zapori in za pravico beguncev do vrnitve na njihove domove 30. marca je Izrael tako ubil že 157 ljudi, ranil pa jih je več tisoč.



Izrael izvaja skupaj z Egiptom zaporo Gaze že 11 let, kar je močno poslabšalo življenjske razmere na tem območju, velikem 365 kvadratnih kilometrov, kjer živi okoli dva milijona ljudi, večinoma beguncev in njihovih potomcev.

Izrael vztraja: Namen zapore iskanje orožja

Izraelske oblasti vztrajajo, da je namen pomorske zapore, ki palestinskim ribičem tudi onemogoča normalno ribarjenje, preprečiti dostavo orožja oboroženim skupinam v Gazi, vključno z islamističnim odporniškim gibanjem Hamas, ki nadzira ta obmorski del Palestine.

Izraelska vojska je sporočila, da je potnikom ladje pojasnila, da kršijo zaporo in da naj humanitarni tovor v Gazo prenesejo prek izraelskega pristanišča Ašdod.

Mednarodni aktivisti so že večkrat poskušali prebiti izraelsko zaporo in v Gazo prepeljati humanitarno pomoč, a jih je izraelska vojska vsakič ustavila. Najhujši incident je bil leta 2010, ko so izraelski vojaki vdrli na turško ladjo Mavi Marmara in na krovu ubili deset aktivistov.

B. V.