Izrael na severu države zbira opremo za rušenje predorov. Foto: Reuters Dodaj v

Izraelska vojska: Začenjamo operacijo uničenja predorov iz Libanona

Odnosi med Izraelom in Hezbolahom so v zadnjih mesecih znova zelo napeti

4. december 2018 ob 09:15

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters

Izraelska vojska je začela operacijo "odkrivanja in preprečevanja" čezmejnih predorov, ki so jih iz Libanona na sever Izraela po navedbah vojske izkopali pripadniki Hezbolaha.

Po besedah tiskovnega predstavnika izraelske vojske Jonathana Conricusa so predora odkrili na severu države, uničili pa bodo dele predorov, ki so na izraelskem ozemlju. Izraelska vojska je objavila tudi videoposnetek odkopavanja predorov, Reuters avtentičnosti posnetka ni potrdil.

Operacija izraelske vojske se zdaj osredotoča na območje blizu mejnega mesta Metulla, je potrdil Conricus in dodal, da so nekatere točke na meji zaprte. Operacija naj bi trajala več tednov. Kot je še sporočila vojska, naj predori še ne bi bili v uporabi, predstavljajo pa "takojšnjo nevarnost" za izraelske civiliste in so resna kršitev izraelske suverenosti, poroča Reuters.

V ponedeljek se je izraelski premier Benjamin Netanjahu v Bruslju srečal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom, po navedbah vira iz izraelske vojske je bilo srečanje namenjeno obveščanju o poteku zdajšnje operacije.

Napetosti med Izraelom in Hezbolahom, ki sta se nazadnje spopadla leta 2006, so se v zadnjih mesecih znova močno povečale.

K. T.