Libanonka zaradi objave na Facebooku obsojena na osem let zapora v Egiptu

24-letnico ob koncu obiska aretirali na letališču v Kairu

7. julij 2018 ob 18:18

Kairo - MMC RTV SLO, Reuters

24-letnica iz Libanona se je v videoposnetku na Facebooku pritožila nad spolnim nasiljem in razmerami v Egiptu, zaradi česar jo je egiptovsko sodišče obsodilo na osem let zapora.

Že prejšnji mesec so 24-letno Mono El Mazboh aretirali na letališču v Kairu, ko je po turističnem obisku nameravala zapustiti Egipt. Razlog za aretacijo je bil desetminutni videoposnetek, v katerem se je pritožila nad spolnim nasiljem taksistov in mladih moških na ulicah ter okrcala postrežbo v restavracijah v času ramazana, posnetek pa je kmalu zaokrožil po družbenih omrežjih.

Sodišče v Kairu jo je obsodilo namernega širjenja lažnih govoric, ki lahko škodujejo družbi, napada na vero in nedostojnega obnašanja v javnosti - zaradi teh prestopkov so jo obsodili na kar osem let v zaporu.

Sojenje se bo po besedah njenega odvetnika Emada Kamala 29. julija nadaljevalo na prizivnem sodišču. "Z vsem spoštovanjem do sodstva, toda to je huda obsodba. Sodišče je dodelilo najvišjo možno kazen," je dejal odvetnik in izrazil upanje, da se bo "z božjo pomočjo sodba spremenila".

Nagle jeze zaradi operacije tumorja

Odvetnik je sodišču predložil tudi zdravstveno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so Libanonki leta 2006 odstranili možganski tumor, operacija pa je zmanjšala njeno sposobnost nadzora nadzora nad jezo. 24-letnica prav tako trpi zaradi depresije, njeno dejanje skuša zagovarjati odvetnik.

Sisi "stabilizira državo"

Egiptovski aktivisti na področju človekovih pravic medtem opozarjajo, da je oblast predsednika Abdula Fataha Al Sisija vse bolj neusmiljena in samovoljna, s čimer tudi spodkopava pravice, pridobljene leta 2011 med arabsko pomladjo. Pred letošnjimi predsedniškimi volitvami so denimo preprečili kandidaturo ali zaprli vse resnejše Sisijeve protikandidate. Oblast tovrstne ukrepe zagovarja s stabiliziranjem države.

J. R.