Al Sisi med ramazanom ukazal odprtje meje z Gazo

Najdaljše obdobje odprte meje v zadnjih letih

18. maj 2018 ob 10:56

Kairo - MMC RTV SLO, Reuters

Egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi je izdal odlok, da se mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo za celotni muslimanski sveti mesec ramazan odpre.

Egiptovska meja s palestinskim ozemljem je večinoma zaprta, a se v rednih časovnih intervalih odpira, večinoma za en dan ali več dni. Prečkajo ga lahko sicer samo bolni ali tisti, ki imajo posebno dovoljenje.

Tokratno odprtje meje bo najdaljši interval v zadnjih letih.

Kot je še sporočil Al Sisi prek svojega Twitterja, bo odprtje meje "ublažilo breme naših bratov v Gazi".



Izraelski vojaki so v ponedeljek ubili več deset Palestincev, ki so na meji protestirali proti odprtju ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu, kamor so ga ta teden preselili iz Tel Aviva.

Zaprtje meje po napadih

Gazo nadzira palestinsko gibanje Hamas, ne pa tudi najpomembnejša mejna prehoda, Rafo z Egiptom in Erez z Izraelom. Hamas je nadzor nad obema mejnima prehodoma konec lanskega leta v sklopu dogovora, podpisanega v Kairu, predalo svoji rivalski skupini, Palestinski oblasti s sedežem na Zahodnem bregu.



Egipt je mejo z Gazo zaprl za daljša časovna obdobja po napadih na egiptovske varnostne sile na Sinaju, ki so se okrepili leta 2013, pri čemer so egiptovske oblasti za nekatere od napadov obdolžili palestinske borce iz Gaze.

Izrael in Egipt že več kot desetletje iz varnostnih razlogov uveljavljata zaporo Gaze. Življenjske razmere na majhnem območju, kjer živi okoli dva milijona ljudi, so zelo slabe.

K. S.