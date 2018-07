Prva skupna humanitarna operacija Rusije in Zahoda v Siriji

Moskva Washingtonu predlaga sodelovanje pri vračanju sirskih beguncev

21. julij 2018 ob 12:19

Damask/Moskva/Washington - MMC RTV SLO, STA

Rusija in Francija sta v prvi skupni humanitarni operaciji napotili letalo s 50 tonami pomoči v nekdanjo sirsko uporniško enklavo Vzhodna Guta, ki so jo sirske vladne sile po petih letih obleganja zavzele aprila.

To je prva skupna humanitarna operacija Rusije in kakšne zahodne države od začetka sirske vojne leta 2011.

Rusko vojaško tovorno letalo Antonov je s 50 tonami medicinske opreme, šotorov, pripomočkov za kuhanje, odejami in drugo humanitarno pomočjo zjutraj poletelo proti Siriji iz francoskega mesta Chateauroux. Državi operacijo izvajata v okviru resolucije Varnostnega sveta ZN 2401, s katero "želita omogočiti civilnemu prebivalstvu boljši dostop do pomoči", sta sporočili v skupni izjavi.

Letalo bo pristalo v ruskem letalskem oporišču Hmeimim na zahodu Sirije, pomoč pa naj bi prebivalcem Vzhodne Gute razdelili že danes. Razdeljevanje pomoči bo nadziral urad Združenih narodov za koordinacijo humanitarne pomoči (Ocha).

Zagotovilo, da sirski režim ne bo oviral razdeljevanja

"Humanitarna pomoč je absolutna prioriteta in mora biti razdeljena v skladu z načeli humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti po vsej Siriji brez izjem, pri tem pa mora biti v popolnosti spoštovano mednarodno humanitarno pravo," sta v skupni izjavi še zapisala Moskva in Pariz.

Francija je od Rusije dobila zagotovila, da sirski režim ne bo oviral razdeljevanja pomoči, kot to praviloma počne pri konvojih ZN-a, in da ne bo prihajalo do "političnih zasegov" in "preusmeritev" pomoči, so sporočili s francoskega zunanjega ministrstva.

Medicinska pomoč je namenjena okoli 500 huje ranjenim in 15.000 lažje ranjenim med operacijo sirskih vladnih sil na Vzhodno Guto marca in aprila letos. V operaciji je bilo ubitih več kot 1.700 civilistov, okoli 160.000 ljudi pa je bilo po ruskih podatkih evakuiranih.

Rusi želijo z Američani narediti načrt o vračanju beguncev

Rusija je poleg tega predlagala ZDA sodelovanje pri vračanju beguncev v Sirijo. "Ameriški strani smo poslali podrobne predloge, kako bi delo lahko bilo organizirano za zagotovitev, da se begunci lahko vrnejo domov," je sporočil visoki predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Mihail Mizincev. Predlogi naj bi se ravnali po "dogovorih, ki sta jih dosegla ruski in ameriški predsednik na srečanju v Helsinkih", je dodal. Ameriški predsednik Donald Trump je po večurnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v ponedeljek v Helsinkih sicer dejal, da so bili pogovori zelo produktivni, ni pa navedel podrobnosti.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v petek potrdil, da sta predsednika govorila o dogajanju v Siriji in "kako bi lahko pripeljali begunce nazaj". "Pomembno je, da se lahko ti begunci ob pravem času prostovoljno vrnejo v domovino. Veliko bo treba še delati, da ugotovimo, kako to doseči, a ZDA zagotovo želijo prispevati k reševanju tega vprašanja," je povedal.

Delovne skupine v Libanonu in Jordaniji

Po besedah Mizinceva je Rusija predlagala oblikovanje delovnih skupin v Libanonu in Jordaniji, kamor se je zateklo več milijonov beguncev. Prav tako naj bi ZDA predlagala oblikovanje skupne skupine za financiranje obnove infrastrukture v Siriji. "Ruske predloge trenutno preučuje ameriška stran," je dejal.

ZDA in Rusija v vojni v Siriji podpirata nasprotni strani. Rusko posredovanje leta 2015 na strani režima sirskega predsednika Bašarja al Asada velja za pomemben preobrat v sirski vojni z več frontami.

A. P. J.