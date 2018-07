Duma: OPCW ni našel živčnega strupa, je pa našel sledi klora

Sklenjeno premirje na jugu Sirije

6. julij 2018 ob 21:23

Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je sporočila, da doslej niso našli nobenih dokazov, da bi bil v aprilskem napadu na sirsko mesto Duma uporabljen živčni strup, so pa v mestu našli sledi klora.

Ob tem so pri OPCW opozorili, da gre za začasno poročilo, saj raziskava napada še poteka. Kdaj bo OPCW objavil končno poročilo, ni znano.

Napad na Dumo 7. aprila je po navedbah zdravnikov in reševalcev zahteval 40 smrtnih žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih. Zahod je odgovornost za napad pripisal sirskemu režimu pod vodstvom Bašarja al Asada.

ZDA, Velika Britanija in Francija so na domnevni napad s kemičnim orožjem odgovorile z letalskimi napadi. Sirija in njena zaveznica Rusija sta vse očitke zavrnili.

OPCW je sicer v sirski državljanski vojni, ki traja že od leta 2011, dokumentiral sistematično uporabo prepovedanih snovi, vključno z živčnim plinom sarin in iperitom, ni pa pripisal krivde nobeni strani.



Sirska vlada zanika uporabo kemičnega orožja, je pa skupna preiskava ZN-a in OPCW-ja pokazala, da je Asadov režim sarin uporabil v napadu aprila lani, poleg tega pa naj bi tudi večkrat uporabili klor. Za uporabo iperita pa so okrivili Islamsko državo.

Na jugu Sirije dogovor o prekinitvi ognja

Medtem pa so sirski režim in uporniki na jugu države dosegli dogovor o prekinitvi ognja. "Med sirsko vlado in terorističnimi skupinami je bil dosežen dogovor, ki med drugim vključuje predajo težkega in srednje težkega orožja v vseh mestih in krajih," poroča Sana.

Tiste upornike, ki zavračajo dogovor, bodo z družinami evakuirali v provinco Idlib na severozahodu države.

Sirska vlada je dosegla veliko zmago, ko je po hudih spopadih s pomočjo ruskih zračnih napadov ponovno zasedla Nassib, ključni mejni prehod z Jordanijo, ki je bil tri leta pod nadzorom upornikov.

Jordanski zunanji minister je ob tem dejal, da je vrnitev več 10.000 iz južne Sirije izseljenih Sircev za Jordanijo prioriteta in se je z vpletenimi stranmi že pogovarjal o "praktičnih zagotovilih". "Zagotovitev vrnitve naših sirskih bratov na njihove domove in zagotovitev njihove varnosti v domovini je glavna točka pogovorov z vsemi vpletenimi stranmi," je na Twitterju zapisal Ayman Safadi.

K. S.