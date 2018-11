Vojna v Jemnu: ameriški senat proti podpori Savdski Arabiji

ZN ugotavlja, da je Jemen prizorišče najhujše humanitarne krize

29. november 2018 ob 07:45

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški senat je predlagal preklic ameriške podpore koaliciji držav pod vodstvom Savdske Arabije za vojno v Jemnu, kjer je v treh letih zaradi lakote umrlo 85.000 otrok, mlajših od pet let.

Senat, v katerem prevladujejo republikanci, je zadal hud udarec ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu s podporo 63 glasov proti 37 za ustavitev financiranja vojne v Jemnu. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo in obrambni sekretar Jim Mattis sta pred glasovanjem pozvala senatorje, naj ne podprejo predloga, saj da se bo stanje v Jemnu le še poslabšalo.

Glasovanje v senatu pomeni nadaljevanje razprave o podpori Savdske Arabije naslednji teden. BBC sicer opozarja, da četudi bi senat sprejel predlog resolucije, je le malo verjetnosti, da ga bodo potrdili poslanci v predstavniškem domu, kjer prevladujejo demokrati.

Resolucijo mora potrditi še predstavniški dom

Resolucija poziva h končanju ameriške podpore vojne v Jemnu – tarča koalicijskih sil pod vodstvom Savdske Arbije naj bi bili cilji skrajne skupine Islamska država (IS). Ameriški senat je podoben predlog podal že na začetku letošnjega leta, a ni imel zadostne podpore za potrditev. Leto pozneje pa je ozračje še kako drugačno, piše BBC.

Na odločitev senatorjev so namreč vplivali nedavni dogodki, ko je bil na savdskoarabskem konzulatu v Carigradu 2. oktobra letos ubit ugleden savdskoarabski novinar Džamal Hašokdži. Na neki način naj bi bila njihova odločitev upor Trumpu, ki je opisal Savdsko Arabijo za ključno zaveznico in ki se je upiral sankcijam proti Riadu. Prejšnji teden je Trump zavrnil poročilo Cie, da naj bi bil za smrt Hašokdžija odgovoren kronski princ Mohamed bin Salman.

"Čas je, da Savdski Arabiji pošljemo sporočilo, tako glede kršitev človekovih pravic kot neverjetne humanitarne krize, ki jo je ustvarila v Jemnu," je dejal demokratski demokrat Bob Menendez.

Trump še naprej podpira Riad

Republikanski senator Bob Corker, ki predseduje odboru za zunanje zadeve, je dejal, da je popolnoma jasno, da je kronski princ odgovoren za smrt novinarja, poroča BBC. "Znašli smo se pred težavo. Po eni strani razumemo, da je Savdska Arabija neke vrste naša zaveznica in delno pomembna država. Po drugi strani pa imamo kronskega princa, ki je zunaj nadzora."

Humanitarna kriza svetovnih razsežnosti

Pred dnevi je nevladna organizacija Save the Children objavila podatke, da je v triletni vojni v Jemnu zaradi lakote umrlo 85.000 otrok, mlajših od pet let. Če se razmere ne bodo spremenile, bo – glede na pretekle raziskave – zaradi akutne nedohranjenosti vsako leto umrlo od 20 do 30 odstotkov otrok. ZN je v zadnjem mesecu opozoril, da je 14 milijonov ljudi v Jemnu na robu lakote, od tega je polovica otrok. Če se bo vojna nadaljevala, grozi tej državi na jugozahodu Arabskega polotoka najhujša humanitarna kriza v 100 letih.

Zaradi vojne pada vrednost jemenskega riala, hkrati naraščajo cene hrane, posledično pa ima vse več družin težave pri preskrbi s hrano. Savdska Arabija in Združeni arabski emirati so na čelu sunitske koalicije, ki je marca 2015 začela letalske napade na hutijevske upornike v Jemnu. Na koalicijo vedno znova letijo očitki o odgovornosti za smrt številnih civilistov v državi. Oblikovali so jo kmalu po tem, ko so uporniki ob koncu leta 2014 prevzeli nadzor nad prestolnico Sano in drugimi deli države.



