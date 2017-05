Bomba poškodovala nekdanjega grškega premierja Papadimosa

Predsednik vlade od novembra 2011 do maja 2012

25. maj 2017 ob 19:53,

zadnji poseg: 25. maj 2017 ob 20:02

Atene - MMC RTV SLO/Reuters

V središču Aten je v avtomobilu nekdanjega grškega premierja Lukasa Papadimosa odjeknila eksplozija, ki je Papadimosa poškodovala. Šlo naj bi za pisemsko bombo.

69-letni Papadimos je bil skupaj s svojim voznikom odpeljan v bolnišnico. Oba naj bi trpela poškodbe nog, njuno življenje pa ni ogroženo. "Doktorje skrbi za Papadimos vid," je dejal vir s policije.

"Pretreseni smo. Obsojam to sovražno dejanje," je dejal minister za obveščanje Nikos Papas. Odgovornost za napad ni prevzel še nihče.

Premier na vrhuncu dolžniške krize

Papadimos, nekoč tudi guverner grške centralne banke in podpredsednik Evropske centralne banke, je bil na položaj grškega premierja imenovan novembra 2011, na vrhuncu grške dolžniške krize. Nalogo je opravljal do volitev maja 2012.

Grška policija je v preteklih dveh mesecih prestregla nekaj nevarnih pošiljk, ki so bile namenjene grškim, nemškim in uradnikom Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Kljub temu je marca letos pisemska bomba, poslana iz Grčije, odjeknila v pisarni MDS-a v Parizu in poškodovala uslužbenca.

Nekaj dni pred tem pa so v Berlinu prestregli paket z bombo, ki je bil namenjen nemškemu finančnemu ministru Wolfgangu Schäublu. Odgovornost za bombo je prevzela grška skrajno levičarska skupina Zarota ognjenega jedra, ki je sicer na ameriškim seznamu terorističnih skupin.

A. V.