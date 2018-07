Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 28 glasov Ocenite to novico! Varnostnik lovi člana skupine Pussy Riot. Foto: Reuters Hrvaški branilec Dejan Lovren je bil besen na vsiljivce. Foto: Reuters Sorodne novice Foto/video: Po 20 letih nogometnemu svetu znova vlada Francija Dodaj v

Člani skupine Pussy Riot želeli opozoriti na kršenje človekovih pravic v Rusiji

Skupina kritična do ruskega predsednika Vladimirja Putina

16. julij 2018 ob 16:13

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Nedeljski finale svetovnega nogometnega prvenstva med Francijo in Hrvaško so za nekaj sekund prekinili člani ruske punk rock skupine Pussy Riot, ki so na zelenico stadiona Lužniki v Moskvi pritekli oblečeni oziroma našemljeni v policiste.

Spomnimo, v drugem polčasu nedelje tekme so trije člani skupine Pussy Riot vdrli na zelenico in pretekli približno 50 metrov, nato pa so jih varnostniki polovili in odpeljali na hladno. Članici je celo uspelo izmenjati "petko" s francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem. Četrtega člana so varnostniki "podrli" ob robu igrišča.

Izpustitev političnih zapornikov, svoboda govora, politična konkurenca

Skupina Pussy Riot je na svoji strani na Facebooku sporočila, da je želela z "incidentom" opozoriti na kršitev človekovih pravic v Rusiji. Med drugim skupina zahteva izpustitev političnih zapornikov v Rusiji, svobodo govora na spletu, svobodo zborovanja in protestiranja ter politično konkurenco.

Policija je sporočila, da v povezavi z incidentom preiskuje štiri ljudi, ki so osumljeni kršenja pravil spremljanja športnih tekem in nezakonite nošnje policijske uniforme. Grozi jim skupna kazen do 11.000 rubljev, kar je približno 170 evrov. Poleg tega jih lahko doleti še triletna prepoved obiskovanja športnih prireditev.

Lovrenu ni bilo do šale

Hrvaški branilec Dejan Lovren, ki je odrinil enega izmed vsiljivcev, je dejal, da je bila tekma prekinjena v nepravem trenutku za njegovo ekipo, ki je prevzemala pobudo, zato je želel "vsiljivca zabrisati s stadiona".

Skupina Pussy Riot je sicer znana po akcijah, ki so usmerjene proti Kremlju oziroma ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

A. V.