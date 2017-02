Črn madež na avstralski duhovščini po razkritju spolnih zlorab otrok

Preiskava spolnih zlorab v različnih institucijah v Avstraliji je pokazala, da je sedem odstotkov katoliških duhovnikov med letoma 1950 in 2010 domnevno zlorabljalo otroke.

Skoraj 4.500 ljudi je Kraljevi komisiji za preiskavo zlorab otrok zatrdilo, da so bili med letoma 1980 in 2015 žrtve spolnih zlorab, poroča BBC in dodaja, da je bilo v enem od duhovniških redov kar 40 odstotkov cerkvenih dostojanstvenikov obtoženih zlorab.

Že prej je komisija slišala grozljive pripovedi številnih ljudi, ki so jih zlorabljali duhovniki, a razširjenost problema je postala vidna šele, ko so predstavili vmesno statistiko zlorab. Glavni odvetnik Gail Furness, ki pomaga komisiji, je povedal, da so si bile pripovedi žrtev "podobno depresivne".

"Otroke so ignorirali ali, še slabše, kaznovali. Obtožbe niso bile preiskane. Duhovnike in druge se je samo premestilo v župnije in skupnosti, kjer niso vedeli ničesar o njihovi preteklosti," je dejal Furness.

Po navedbah Furnessa je bilo med letom 1980 in 2015 zlorabljenih 4.444 otrok v več kot tisoč katoliških ustanovah, pri čemer je bila povprečna starost žrtev pri deklicah 10,5 leta in pri fantih 11,5 leta. V povprečju je trajalo 33 let, da so primer zlorabe prijavili.

V štirih redovih 20 odstotkov pedofilov

Komisija je pregledala tudi obtožbe zaradi spolnih zlorab proti desetin duhovniškim redom v šestih desetletjih od leta 1950 dalje. Glede na zbrane podatke so pri štirih redovih ugotovili, da obtožbe zadevajo več kot 20 odstotkov njihovih pripadnikov.

Komisija, ki so jo ustanovili leta 2013, je pristojna za preiskavo spolnih zlorab v šolah, športnih klubih in verskih organizacijah. Kot je pojasnil Furness, je bilo 60 odstotkov zlorab zakrivljenih v verskih organizacijah, od tega dve tretjini v Katoliški cerkvi.

V naslednjih tednih se bo pred komisijo zvrstilo še več vplivnih avstralskih katoličanov, končno poročilo pa se pričakuje do konca leta.

