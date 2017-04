Črnogorski parlament potrdil članstvo v Natu

Protokol o pridružitvi mora ratificirati še Španija

28. april 2017 ob 19:20

Cetinje - MMC RTV SLO/STA

Črnogorski parlament je na Cetinju potrdil vstop države v Nato, za vstop je glasovalo vseh 46 prisotnih poslancev, manjkali pa so člani opozicije, ki bojkotirajo delo parlamenta.

Poslanci so sprejeli zakon o pridružitvi severnoatlantski pogodbi, ki je potreben za članstvo države v Natu. Za potrditev je bila v parlamentu potrebna večina.

Že pred glasovanjem so predvidevali, da bo za članstvo v severnoatlantskem zavezništvu glasovalo 46 od skupno 81 poslancev, saj opozicija bojkotira delo parlamenta in se ne udeležuje sej.

Opozicija je sicer zahtevala, da bi o članstvu v Natu odločali na referendumu, kar pa po oceni vlade ni potrebno.

Črna gora bo uradno postala članica zavezništva predvidoma do konca maja.

Protesti ob sprejetju zakona

Na Cetinju so ob sprejetju zakona potekali opozicijski protesti. Podporniki Demokratske fronte so ob sicer mirnih protestih zažgali zastavo Nata. Črnogorski mediji so poročali, da se je največji incident zgodil, ko so se protestniki razšli, skupina mladeničev pa jih je začela obmetavati s kamenjem, zato je morala posredovati policija.

Črnogorski premier Duško Marković je pred glasovanjem v parlamentu dejal, da je priključitev Natu v nacionalnem interesu. "EU in Nato sta glavni zagotovili za mir in stabilnost. Članstvo predstavlja ogromen potencial za nadaljnji razvoj države in vzpostavljanje polne stabilnosti družbe in sistema, ob boljšem privabljanju tujih investicij. Za majhno državo je biti članica Nata najboljši način za promocijo v regionalnih in globalnih okvirih," je dejal Marković.

Črnogorska neodvisnost od leta 2006

Črna gora je neodvisnost razglasila junija 2006, le nekaj mesecev po tem, 29. novembra, pa je dobila povabilo, da se pridruži zvezi Nato. Povabilo za začetek pristopnih pogovorov k Natu je dobila decembra 2015, 19. maja lani pa je bil podpisan protokol o njenem pristopu k severnoatlantski pogodbi. Veljati bo začel, ko bo listine o ratifikaciji protokola vladi ZDA posredovalo vseh 28 držav članic Nata.

Črna gora bo tako predvidoma postala 29. članica Nata. Do zdaj je protokol o pridružitvi Črne gore ratificiralo 27 članic Nata, vse razen Španije, ki naj bi to še storila. Kot je še sporočil Marković, pa poleg španskega še vedno pričakujejo podpis Nizozemske, ki je sicer pogodbo ratificirala že marca. Dobili naj bi ga v prihodnjih dneh.

Slovenija je kot druga članica zavezništva protokol ratificirala junija lani.

J. R.