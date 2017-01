Dodik: Republika Srbska je odločena živeti svoje življenje kot država

Na slovesnosti tudi srbski predsednik Nikolić

9. januar 2017 ob 08:10,

zadnji poseg: 9. januar 2017 ob 18:08

Banja Luka - MMC RTV SLO/STA

V Republiki Srbski so z več slovesnostmi, tudi vojaško parado, proslavili za številne v BiH-u sporni praznik dan Republike Srbske.

Kot je znano, so 25. septembra v Republiki Srbski izvedli referendum, na katerem so volivci odločili, da bo 9. januar še naprej dan Republike Srbske. Ustavno sodišče BiH-a je decembra zavrnilo izid referenduma in presodilo, da je v nasprotju z ustavo BiH-a. 9. januar je za številne v BiH-u sporen, kajti na ta dan leta 1992 je del srbskih poslancev v parlamentu takratnega BiH-a sprejel nezakonito odločitev o razglasitvi "republike srbskega naroda v BiH-u", čemur je sledila vojna.

Kot je za Radio Slovenija poročal Boštjan Anžin, se je nov spor vnel okoli napovedanih slovesnosti: izvedbe parade, udeležbe policistov, gasilcev in drugih udeležencev ter slovesne akademije. Slovesno parado je ob robu spremljal pehotni polk v sestavi vojakov iz te entitete BiH-a. Na paradi so sodelovali pripadniki notranjega ministrstva Republike Srbske, civilna zaščita, gasilci, tamkajšnje borčevske organizacije, študenti in predstavniki športnih klubov, pa tudi člani banjaluške filharmonije in mažoretke.

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je ponovil, da lahko srbska entiteta ostane v BiH-u le, če se vsa oblast vrne entitetam: "Republika Srbska je odločena živeti svoje življenje kot država, odločena je tudi skladno z daytonskim sporazumom izvajati svoje izvorne pravice."

Slovesnosti so se udeležili tudi srbski predsednik Tomislav Nikolić, ki je prišel kljub pozivom Bošnjakov, naj razmisli o prihodu, in nekateri ministri srbske vlade, prav tako sta v Banjaluko prišla srbski princ Aleksandar Karađorđević in poglavar Srbske pravoslavne cerkve Irinej. Ob prihodu je Irinej izjavil, da je Republika Srbska božja stvaritev, ki je nastala, da bi Srbi preživeli. Srbski premier Aleksandar Vučić je poslal čestitko.

Dodik: BiH je država brez možnosti

Za varnost je skrbelo okoli 1.000 policistov. Dodik je na predvečer proslavljanja dejal, da je Bosna in Hercegovina država brez možnosti, plod idealizma Muslimanov, ki bi hoteli svojo veliko državo, rešitev, pravi, pa je, da se mirno razidejo. Še prej je Dodik v intervjuju za banjaluški časopis Glas Srpske ljudi pozval, naj se množično udeležijo slovesnosti. Praznovanje praznika številni vidijo kot del teženj po odcepitvi. Dodik je v petkovem intervjuju poudaril, da od te ideje ne namerava odstopiti, uresničili pa jo bodo, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.

Od nekaj več kot 1,2 milijona volivcev je na septembrskem referendumu svoj glas oddalo okoli 60 odstotkov volivcev, velika večina za ohranitev 9. januarja kot praznika Republike Srbske.

Pod vprašaj postavljeni temelji sporazuma

V uradu visokega predsednika mednarodne skupnosti v BiH-u so v odzivu na samooklicani praznik v Republiki Srbski poudarili, da so oblasti v tej entiteti dolžne spoštovati ustavo in odločitve ustavnega sodišča. "Mirovni sporazum je treba spoštovati v celoti, ne na način 'a la carte'," so za portal klix.ba povedali v uradu. Visoki predstavnik Valentin Inzko je sicer že pred tem večkrat opozoril politike v BiH-u, da so v njegovih rokah še vedno mehanizmi, prek katerih lahko zagotovi uresničevanje daytonskega sporazuma.

V poročilu Varnostnemu svetu ZN-a je navedel, da referendum o dnevu Republike Srbske presega običajno politično retoriko ali predvolilne kampanje ter da sta samo vprašanje praznika in referenduma o njem pod vprašaj postavila temelje tega mirovnega sporazuma.

Bošnjaki opozorili na nesprejemljivost praznika

Predstavniki združenj bošnjaških žrtev vojne v BiH-u so medtem na skupni novinarski konferenci v Sarajevu opozorili na nesprejemljivost tega praznika bosanskih Srbov. Predstavnice združenj Gibanje mater enklave Srebrenica in Žepa ter Ženske - žrtve vojne so tako sporočile, da je mogoče 9. januar slaviti samo kot genocid nad nesrbskim prebivalstvom, še posebej nad Bošnjaki. Predsednik društva ujetnikov BiH-a Jasmin Mešković je dejal, da v BiH-u ni mogoče zaznamovati ničesar drugega kot spominjanja na trpljenje in smrti ljudi med projektom, ki se je začel januarja 1991, ko je bila nezakonito razglašena republika srbskega naroda v BiH-u.

Stier: Gre za proces zaostrovanja napetosti

Hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier je praznovanje v Republiki srbski komentiral z besedami, da gre za proces zaostrovanja napetosti v BiH-u. Kot je dodal, ne gre za proces, ki bi se začel danes. Ta ima podporo nekaterih akterjev v mednarodni skupnosti, saj ti dopuščajo, da praznovanje poteka brez večjih odzivov, je še povedal Stier.

K. T., T. J.