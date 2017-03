Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Avstrijska policija je v preiskavi posilstva našla dokaze DNK-ja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dunaj: Sodišče za posilstvo obsodilo osmerico prosilcev za azil

Žensko so posilili za silvestrovo leta 2015

3. marec 2017 ob 11:56

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Dunajsko sodišče je osem prosilcev za azil iz Iraka obsodilo na od 9 do 13 let zapora zaradi skupinskega posilstva ženske. Od osmerice je dejanje priznal in obžaloval eden.

28-letno vinjeno Nemko so moški, zdaj so stari med 22 in 48 let, za silvestrovo leta 2015 pobrali na ulici v središču avstrijske prestolnice in jo odpeljali v stanovanje, kjer so jo drug za drugim posilili. Osmerica je bila v času posilstva prav tako pijana, a strokovnjak sodišča je ocenil, da so vedeli, kaj delajo.

Na sodišču je posilstvo priznal in obžaloval eden od moških, ostala sedmerica je vztrajala, da jih bodisi ni bilo v stanovanju bodisi da je šlo za sporazumen spolni odnos.

Sodišče je osmerico obsodilo na podlagi DNK, dva od moških, oče in sin, pa sta naredila selfie z žrtvijo. Žrtev je sodišču povedala, da ima po posilstvu resne psihične težave. "Nič več me ne osrečuje," je povedala po besedah njenega odvetnika.

K. T.