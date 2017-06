Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Koliko otrok je med žrtvami, še ni znano (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Eksplozija v vrtcu na vzhodu Kitajske; število žrtev še ni znano

Počilo v času, ko so starši prihajali po otroke

15. junij 2017 ob 13:42

Peking - MMC RTV SLO/STA

V vrtcu v mestu Fengšjan na vzhodu Kitajske je odjeknila močna eksplozija, v kateri je bilo ranjenih neznano število ljudi, med njimi je tudi veliko otrok.

Eksplozija je odjeknila pred vhodom v vrtec ob 16.50 po krajevnem času, ko so starši prihajali po otroke za odhod domov. Neimenovani predstavnik policije v Fengšjanu v predmestju Šanghaja je povedal, da so že uvedli preiskavo o eksploziji. Za zdaj še ni znano, ali je šlo za nesrečo ali namerno dejanje.

Kitajski mediji so na svetovnem spletu objavili fotografije žensk in otrok, kako sedijo ali ležijo na tleh. Nekateri med njimi so okrvavljeni, drugi so videti nezavestni ali z zažganimi oblačili. Stavba vrtca je videti popolnoma razdejana.

"Okoli petih popoldne sem slišal eksplozijo. Sprva sem mislil, da je v sosednji stavbi eksplodirala plinska jeklenka. Mnogo ljudi bi lahko umrlo," je za South China Morning Post dejal neki lastnik trgovine.

Podrobnosti dogodka še niso znane.

