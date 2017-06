EU in Kitajska v boj proti podnebnim spremembam tudi brez ZDA

Razprava tudi o naložbah

1. junij 2017 ob 07:32

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

V Bruslju se bodo sestali voditelji institucij EU-ja in Kitajske, ki bodo potrdili skupna stališča do podnebnih sprememb in trgovine. Sprejeta naj bi bila tudi skupna izjava o podnebnih spremembah.

Srečanje naj bi bilo v senci pričakovane odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa za odstop od pariškega podnebnega dogovora iz leta 2015. Kitajska in EU, ki sta poleg ZDA največji onesnaževalki z izpusti ogljikovega dioksida, naj bi sprejeli sploh prvo skupno izjavo o podnebnih spremembah. BBC navaja osnutek izjave, ki poudarja "najvišjo politično zavezo" za uveljavitev dogovora. Izjavo naj bi sprejeli v petek po koncu bruseljskega srečanja.

BBC še poroča, da so si predstavniki EU-ja in Kitajske več kot leto dni prizadevali za dogovor o skupni izjavi glede podnebnih sprememb in čiste energije. Izjava naj bi poudarjala nevarnost naraščanja temperature tudi kot vprašanje varnosti in kot dejavnik, ki povečuje družbeno in političnost krhkost.

Na bruseljskem vrhu, ki se bo začel z neuradno večerjo predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in kitajskega premierja Li Kečjanga, naj bi potrdili cilj sklenitve dogovora o naložbah, o katerem sta se Unija in Kitajska začeli pogajati leta 2013. Medtem ko kitajske naložbe v Evropi rastejo in so lani dosegle 40 milijard evrov, so se evropske naložbe na Kitajskem zmanjšale in so lani znašale osem milijard evrov.

Na dnevnem redu naj bi bila tudi vprašanja v povezavi z jeklarstvom, statusom tržne ekonomije, varnostno sodelovanje in boj proti terorizmu ter razmere na Korejskem polotoku in v Južnokitajskem morju. Evropska unija naj bi poudarila tudi pomen človekovih pravic in vladavine prava.

EU bosta zastopali tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini in komisarka za trgovino Cecilia Malmström, kitajsko pa zunanji minister Vang Ji in svetovalec Vang Džječi.

B. V.