Evropa v primežu ledenega oklepa - mraz vzel že 42 življenj

Na udaru predvsem brezdomci in starejši

28. februar 2018 ob 16:53

London,Pariz,Varšava - MMC RTV SLO, STA

V večjem delu Evrope še kar vztrajajo izjemno nizke temperature, ki so v zadnjih dneh zahtevale skupno najmanj 42 življenj.

V delih Nemčije se je živo srebro davi spustilo do minus 24 stopinj Celzija, v Estoniji so namerili 29 stopinj pod ničlo, številne plaže v Sredozemlju so zasnežene - prvič v pol stoletja je snežilo celo na jugu Maroka.

V Veliki Britaniji so sibirski mraz, ki je v torek prinesel sneg tudi Londonu, poimenovali pošast z vzhoda. Na Nizozemskem se ga je prijel vzdevek sibirski medved, Švedi pa mu pravijo snežni top.

Nizke temperature še posebej ogrožajo ostarele in brezdomce, med katerimi je mraz od petka zahteval tudi največ smrtnih žrtev. Zato so po evropskih mestih organizirali prenočišča in hrano za brezdomce.

Najhuje na Poljskem

Na Poljskem je zaradi mraza od petka umrlo najmanj 18 ljudi, v Franciji in na Slovaškem pa po štirje, med njimi ženska v devetdesetih letih, ki so jo našli pred vhodom doma za ostarele. V Litvi je mraz zahteval pet smrtnih žrtev, na Češkem šest, v Romuniji in Italiji po dve. O prvi smrtni žrtvi zaradi mraza poročajo tudi iz Srbije - v torek so na poljski poti v bližini vasi Malošište pri Nišu našli zmrznjenega 75-letnika.

Rdeči križ, ki je po vsej Evropi vzpostavil ekipe nujne pomoči ob mrazu, prebivalce opozarja, naj bodo pozorni, kaj se dogaja z njihovimi sorodniki in sosedi. "Že če samo potrkamo in vprašamo, ali kaj potrebujejo, storimo veliko. Lahko celo rešimo življenje," so poudarili.

Napovedi novega sneženja

V francoskem pristaniškem mestu Calais ob Rokavskem prelivu so oblasti zagotovile bivališča za prebežnike, ki sicer v upanju, da bodo kmalu prišli v Veliko Britanijo, spijo v šotorih ali drugih zasilnih bivališčih.

Ponoči se je živo srebro v številnih delih Evrope spustilo pod minus 20 stopinj Celzija. V kraju Glattalp v švicarskih Alpah na 1850 metrih nadmorske višine pa so izmerili celo minus 36 stopinj Celzija.

V Španiji, tudi v Kataloniji, je za danes napovedano novo sneženje, na Kanarskih otokih pa so zaradi močnega vetra odpovedali pouk. Šole so zaprte tudi na Kosovu, zahodu Bosne in Hercegovine, v večini Albanije ter v delih Velike Britanije, Italije in Portugalske.

Na Apeninskem polotoku mraz povzroča tudi motnje v železniškem prometu. Zaradi pomanjkanja sredstva za tajanje ledu morajo ponekod led s tirov železniški delavci odstranjevati kar ročno, kar je precej razburilo italijansko javnost. V Neaplju je od torka zaprto letališče, avtobusi zaradi poledice ne vozijo.

Številne obale danes pokriva sneg, tudi na otokih Korzika in Kapri, v Dalmaciji in Črni gori.

Odrezani od sveta

Britanski vremenoslovci napovedujejo, da bodo nekatere vasi zaradi snežnih zametov še nekaj dni odrezane od sveta, svarijo pa tudi pred daljšimi prekinitvami v oskrbi z elektriko.

Na Irskem se pripravljajo na neurje, ki naj bi v četrtek prineslo obilno pošiljko snega, eno največjih v zadnjih desetletjih. Marsikje so prebivalci tako danes izpraznili police trgovin.

Na Kosovu so zaradi velikega povečanja porabe elektrike za ogrevanje napovedali omejitve porabe elektrike, ki naj bi trajale od ene do treh ur.

Ruski energetski velikan Gazprom, najpomembnejši dobavitelj plina Evropi, je sporočil, da so zaradi nizkih temperatur evropskim državam v zadnjih šestih dneh dobavili rekordno količino tega energenta. Največ, 667 milijonov kubičnih metrov plina so Evropi dobavili v ponedeljek.

K. S.