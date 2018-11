Emmanuel Macron in Aleksandar Vučić v nedeljo v Parizu, v Beograd pa francoski predsednik prihaja decembra. Foto: EPA VIDEO Vučić prejel opravičilo z... Sorodne novice Macron in Angela Merkel posvarila pred nacionalizmom Dodaj v

Francosko opravičilo Vučiću zaradi sedežnega reda v Parizu

Srbski mediji: Sedežni red blamaža

12. november 2018 ob 20:20

Beograd - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Francoski veleposlanik v Beogradu Frederic Mondoloni se je Srbom in predsedniku Aleksandru Vučiću opravičil zaradi sedežnega reda na proslavi ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne.

"Sedežni red ni bil pripravljen po abecedi, saj so blizu mene sedeli ljudje iz Latvije, črki L in S pa nista blizu. Ne vem, kako so določili sedežni red. Gotovo se strinjate, da ni primerno in smiselno, da bi zaradi sedežev izzval škandal," je povedal Vučić, ki na osrednji nedeljski slovesnosti v Parizu ni sedel z zmagovalci velike vojne, čeprav je bila Srbija na strani zmagovalnih sil in je imela veliko vlogo pri preboju solunske fronte.

Sedežni red "blamaža in škandal"

Srbski mediji so se z ogorčenjem odzvali na dejstvo, da je bil kosovski predsednik Hashim Thaci med drugim takoj za nemško kanclerko Angelo Merkel in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, medtem ko je bil Vučić nekje ob robu. Tako je bil sedežni red za časnik Večernje novosti francoska blamaža, za Blic pa škandalozen. Politika je ob tem menila, da ne gre za obravnavo srbskega predsednika, pač pa za status Srbije, ki je bila med prvo svetovno vojno pomembna zaveznica antantnih sil, Francije, Velike Britanije in Rusije.

Ob tem so srbski mediji citirali Vučićevo izjavo, da "si lahko predstavljate, kako sem se počutil". Ob tem je še dejal, da je imel kepo v grlu. "Nisem mogel verjeti, kar sem videl pred sabo, zavedajoč se žrtev srbskega naroda med prvo svetovno vojno," je še dejal. Glede na velikost vojske je največje izgube med prvo svetovno vojno trpela prav Srbija.

Decembra Macron prihaja v Beograd

Francoski veleposlanik v Srbiji Mondoloni se je že opravičil za sedežni red. Vučić je opravičilo sprejel, se mu zahvalil in obljubil topel sprejem za francoskega predsednika Emmanuela Macrona v Beogradu. Decembra ga bodo v srbski prestolnici po Vučićevih besedah veličastno dočakali.

Thaci je ob tem v ponedeljek na svoji Facebookovi strani objavil, da je na srečanju s Putinom v Parizu od ruskega predsednika dobil podporo za pravno zavezujoč sporazum med Srbijo in Kosovom, če se strani dogovorita.

