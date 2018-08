Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pri stroki prevladuje mnenje, da so za nesrečo krivi kabli iz prednapetega betona, na katerih je viselo cestišče. Prvi jih je uvedel prav avtor viadukta, inženir Morandi, vendar stroka meni, da gre za preživeto tehnologijo, saj se armirani beton slabo obnese pri nateznih obremenitvah. Foto: AP Oblasti so izselile več kot 600 ljudi, ki živijo v stanovanjskih blokih pod mostom. V stanovanja se ne bodo smeli več vrniti. Foto: AP Okoli 200-metrski del viadukta se je zrušil v torek v močnem neurju. Foto: AP Sorodne novice Po tragediji pri Genovi obtožbe na račun družine Benetton Foto: V zrušenju viadukta v Genovi umrlo najmanj 35 ljudi Dodaj v

Med žrtvami zrušitve viadukta v Genovi Italijani in Francozi

Izselili so 630 ljudi iz stanovanj pod mostom

16. avgust 2018 ob 08:56

Genova - MMC RTV SLO, STA, Reuters, Radio Slovenija

Italijanska vlada je v Liguriji za 12 mesecev razglasila izredne razmere in pokrajini namenila prvih pet milijonov evrov za nujno pomoč. Med žrtvami zrušenja mostu Morandi v Genovi so italijanski državljani in štirje Francozi.

Upanje, da bodo reševalci pod ruševinami v torek zrušenega avtocestnega viadukta v Genovi še našli preživele, je vse manjše, a več sto reševalcev dan in noč nadaljuje iskanje. Notranji minister Matteo Salvini je v sredo dejal, da se na žalost zdi, da je pod ruševinami še več žrtev.

Uradno število smrtnih žrtev znaša 39, ranjenih je 16 ljudi, od tega jih je devet v kritičnem stanju, pogrešajo pa še več deset ljudi.

Večina žrtev bila v vozilih

Med žrtvami zrušitve mostu na zelo prometni avtocesti A10, ki povezuje jug Italije s francosko obalo, sta dve družini – tričlanska je bila na poti na kosilo k prijateljem, štiričlanska pa na počitnice. Poleg njih so v nesreči umrli tudi nekateri Italijani, ki so bili namenjeni na delo ali po opravkih, in štirje francoski turisti, ki so želeli v Genovi ujeti trajekt za Sardinijo. Ko se je 200-metrski del mostu zrušil in padel 45 metrov v globino, je padel na naseljeno območje. Ruševine so pod seboj pokopale tudi dva moška, ki sta delala v reciklirnem centru pod prometnico.

Pričevanja preživelih

Nekateri so imeli tudi srečo v nesreči. 33-letni Davide Capelllo, nekdanji vratar nogometnega moštva Cagliari iz Serie A, je bil v avtomobilu, ko se je viadukt zrušil. V avtomobilu je padel 30 metrov v globino, a se je vozilo ustavilo v žepu med dvema ogromnima betonskima blokoma in jo je odnesel brez poškodb, prav tako njegov avtomobil. "Bilo je apokaliptično, kot prizor iz filma. Pri padcu je nisem skupil, normalno sem vstal iz vozila in pogledal, kaj se mi je zgodilo," je dejal. 43-letna zdravnica Valentina Galbusera pa je italijanskim medijem dejala: "Most se je sesedel 20 metrov pred menoj. Padcu sem se za las izognila, šlo je za stvar nekaj sekund. Čutila sem, da se most močno trese, zato sem začela voziti vzvratno. Nato sem izstopila iz vozila in začela na vso moč teči."

Viadukt Morandi se je zrušil med hudim neurjem. V globino 45 metrov je skupaj z njim zgrmelo več kot 30 avtomobilov in trije tovornjaki. 39 do zdaj identificiranih smrtnih žrtev bodo v soboto pokopali z državniškimi častmi. Ta dan bo v državi tudi dan žalovanja.

Glavni krivec upravitelj Autostrade per l'Italia?

Premier Giuseppe Conte je v sredo v Genovi, ki velja za pomembno pristaniško mesto, sklical izredno srečanje vlade, po katerem je razglasil 12-mesečne izredne razmere. Italijanski minister za transport Danilo Toninelli je za zrušenje dela viadukta okrivil upravitelja Autostrade per l'Italia, ki neposredno upravlja 2.855 kilometrov italijanskih avtocest. Pozval je k odstopu vodilnih in zagrozil s kaznijo 150 milijonov evrov. Premier Conte pa je na Facebooku zapisal, da je sicer naloga pravosodja, da ugotovi odgovornost za to nesprejemljivo tragedijo, da pa vlada ne more več čakati in da so sprožili korake za odvzem koncesije družbi za upravljanje avtocest.

V primeru odvzema koncesije bi bila družba upravičena do kompenzacije v vrednosti okoli 15 do 20 milijard evrov. Družba Autostrade trdi, da so viadukt nadzirali vsake tri mesece v skladu z najboljšimi mednarodnimi praksami. Ponudila je tudi, da nov most zgradi v petih mesecih, kar pa bi stalo okoli 100 milijonov evrov.

Bi lahko ruševine v potoku ustavile pretok vode?

Finančni minister Giovanni Tria je potrdil namero vlade, da sproži obširen projekt vlaganj v vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Državni proračun naj bi razpolagal s 118 milijardami evrov, ki jih v ta namen lahko začne črpati takoj, poroča dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec, ki je na prizorišču nesreče. Petrovec dodaja, da se pri genovski civilni zaščiti bojijo, da bodo ruševine mostu v strugi potoka Polcevera ob prvem resnem nalivu ustavile pretok vode, posledično pa poplavno ogrozile okolico. Odstraniti jih je treba v nekaj dneh in ne mesecih, pravijo.

Bruselj zavrnil kritike

Na obtožbe notranjega ministra Salvinija, češ da je za slabo vzdrževane avtocestnih objektov v Italiji kriv evropski pakt stabilnosti, pa so se odzvali iz Bruslja. Italijo so spomnili, da uživa posebno ugoden položaj pri proračunski fleksibilnosti ter da je v zadnjih letih iz strukturnih skladov dobila poltretjo milijardo evrov za infrastrukturne investicije.

Okoli 630 ljudi se je moralo izseliti iz bližnjih poslopij, ker bi se deli viadukta nad njimi lahko porušili. Oblasti menijo, da bodo ta poslopja morali verjetno zravnati s tlemi. Vlada je za evakuirane prebivalce obljubila nove domove v letu dni.

Zrušitev dela viadukta Morandi povzroča tudi pomembne probleme pri pretočnosti prometa v mestu, kot tudi pri širši prometni povezavi med Milanom in francosko mejo.

