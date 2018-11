Glavni krivec za zdravstvene zaplete pri vdihovanju deodoranta je butan. Foto: Reuters Dodaj v

Na Nizozemskem najstnik umrl zaradi vdihovanja deodoranta

Kemikalije povzročile srčni zastoj

16. november 2018 ob 13:26

Rotterdam - MMC RTV SLO

Na Nizozemskem je umrl 19-letni fant, ki je inhaliral razpršilo iz deodoranta, da bi se tako zadel.

Najstnik, ki je imel več simptomov psihoze in se je že zdravil zaradi uživanja marihuane in ketamina, si je julija čez glavo poveznil brisačo in si v nos pršil deodorant. Sprva je postal hiperaktiven, divje je skakal po sobi, nato pa se mu je krvni obtok nenadoma ustavil in prišlo je do srčnega zastoja. V bolnišnici so ga dali v umetno komo in začeli oživljati. Po devetih dneh je umrl, piše CNN.

Zdravnik Kelvin Harvey Kramp iz bolnišnice v Rotterdamu je poudaril, da so takšni primeri zelo redki, zato posledice vdihovanja kemikalij iz deodorantov na ljudi niso dovolj raziskane. Dodal je, da zloraba razpršil v te namene ni nov fenomen, pogostejša pa je predvsem pri "mladih in ranljivih ljudeh", starih med 15 in 19 leti.

Strupena kemikalija butan, ki je pogosto sestavina v različnih razpršilih, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvih, ima pri vdihavanju podoben učinek kot alkohol, je dodal Kramp. "Ljudje, ki inhalirajo deodorante, želijo občutiti evforijo in občutek, da zmorejo vse, a takšno dejanje ima lahko resne posledice za zdravje. Poleg srčnega zastoja lahko kemikalije poškodujejo ledvice in jetra, pripeljejo do izgube sluha in možganskih poškodb."

Dodal je, da butan in njemu podobne kemikalije na človeka učinkujejo zelo hitro, njihov učinek pa je kratkotrajen.

V ZDA je zaradi zlorab deodorantov z razpršilom lani umrlo 125 ljudi, v Veliki Britaniji pa leta 2016 64. Strokovnjaki opozarjajo, da več otrok, starih med 10 in 15 leti, umre zaradi vdihovanja kemikalij v lepilih, plinih in deodorantih kot zaradi uživanja nedovoljenih drog.

A. P. J.