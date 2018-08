Nemčija Namibiji vrnila posmrtne ostanke ljudi, ki jih je ubila med genocidom

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Namibija je že trikrat prejela posmrtne ostanke žrtev genocida. Foto: Reuters Nemčija se za genocid ni niti opravičila, kaj šele izplačala odškodnine. Foto: Reuters Sorodne novice Nemčija ameriško sodišče poziva, naj zavrne tožbo glede genocida v Namibiji Dodaj v

29. avgust 2018 ob 20:52

Berlin - MMC RTV SLO

Nemčija je Namibiji vrnila posmrtne ostanke avtohtonih prebivalcev svoje nekdanje kolonije, ki so bili ubiti med tamkajšnjim genocidom pred več kot 100 leti. Nemčija se za genocid še vedno ni opravičila.

Delegacija namibijske vlade je lobanje žrtev prejela v okviru cerkvene slovesnosti v Berlinu. Lobanje pobitih so bile v preteklosti poslane v Nemčijo, da bi z njimi v danes diskreditirani raziskavi dokazovali rasno superiornost belih Evropejcev, poroča BBC.

V odzivu na protikolonialni upor so nemške sile v Namibiji na začetku 20. stoletja ubile na desettisoče pripadnikov ljudstev Herero in Nama. Genocid se je začel leta 1904, potem ko sta se omenjeni ljudstvi uprli nemški razlastitvi njihove zemlje in živine. Lothar von Trotha, vodja vojaške uprave na območju, takrat znanem kot Nemška jugozahodna Afrika, je oktobra tistega leta izdal ukaz o iztrebljenju.



Smrt ali koncentracijsko taborišče

Pripadniki ljudstev Herero in Nama so bili prisiljeni oditi v puščavo in kogar so našli med poskusom vrnitve na svojo zemljo, so bodisi ubili bodisi poslali v koncentracijsko taborišče.

Ni sicer konsenza glede števila pobitih, a po nekaterih ocenah naj bi bilo smrtnih žrtev do 100.000. Umrlo naj bi 75 odstotkov ljudstva Herero in polovica ljudstva Nama. Njihovi potomci še danes čakajo na opravičilo nemške vlade.

Leta 2016 je Nemčija sporočila, da se je pripravljena načelno opravičiti, a se še vedno pogaja z namibijsko vlado o obliki opravičila in o tem, kako naj se sooči z dediščino genocida.

Nekateri Namibijci so v New Yorku medtem vložili skupinsko tožbo zoper Nemčijo in upajo na odškodnino. Nemčija sicer pravi, da je Namibiji že dala na milijone dolarjev razvojne pomoči z namenom podpore vsem prebivalcem države.

BBC poroča, da je bila tokratna ceremonija tretji primer vrnitve posmrtnih ostankov Namibiji, a da je obstajalo upanje, da bi bila tokrat del resničnega spravnega procesa.

Potomci žrtev jezni

Potomci žrtev pa so jezni, da še ni opravičila in dogovora o odškodninah. Nezadovoljni so tudi zaradi tega, ker niso vključeni v pogajanja. "Naši vladi se še vedno pogajata o primernem besedilu opravičila. To je smešno. Ti ljudje se igrajo, medtem ko Rim gori," je dejal poglavar ljudstva Herero Vekuii Rukoro.

Vrnjene lobanje bodo odpeljane v Namibijo, kjer bodo shranjene v nacionalnem muzeju, dokler ne bo sprejeta odločitev, kje jih bodo pokopali. V Nemčiji naj bi bilo na stotine lobanj Namibijcev, zdaj pa jih je bilo vrnjenih več kot 25. V omenjeni diskreditirani raziskavi so v Nemčiji uporabljali tudi lobanje ljudi iz drugih nemških kolonij, vključno z današnjim Kamerunom, Tanzanijo, Ruando in Togom.

B. V.