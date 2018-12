Orban 500 medijskih podjetij združil v holding. Kritiki: Gre za nadzor medijev.

Tudi v Srbiji vedno več medijev pod nadzorom vlade

6. december 2018 ob 13:09

Budimpešta,Beograd - MMC RTV SLO, STA

Madžarski premier Viktor Orban je potrdil združitev 500 madžarskih zasebnih provladnih medijev v holding, za katerega kritiki trdijo, da bo Orbanu omogočal popoln nadzor nad mediji.

Srednjeevropska ustanova za tisk in medije (CEPMF), kot se imenuje avgusta letos ustanovljen holding, bo tako usklajevala delo časopisov, revij, spletnih portalov ter radijskih in televizijskih postaj, ki so bili predtem v lasti provladnih posameznikov.

Madžarski premier Viktor Orban je odlok o združitvi podpisal v sredo, po njegovem mnenju pa je "nacionalnega pomena" in "v javnem interesu". S tem je preprečil možnost, da bi urad za konkurenčnost in medijski svet preverjala medijsko združitev z vidika vprašanja varovanja konkurence.

Državna sredstva tudi do vlade kritičnim medijem

Orban je od leta 2010, ko je prišel na oblast, javne medije spremenil v "propagandni stroj vlade", poroča AFP. Po poročanju madžarskega opozicijskega portala 444.hu je Orban osebno odredil centralizacijo medijev zaradi nezadovoljstva, saj so do zdaj državna sredstva nenadzorovano pristala tudi pri do vlade kritičnih medijev.

V zadnjih letih je vladi uspelo, da je večino medijev pridobila na svojo stran, tudi s pomočjo pritiskov v obliki državnega oglaševanja, od katerega so odvisni mediji. Nekaj kritičnih medijev, ki so še ostali na Madžarskem, se po drugi strani bojuje za svoje preživetje.

Tudi srbska vlada krepi nadzor nad mediji

Vladajoča Srbska napredna stranka (SNS) predsednika Srbije Aleksandra Vučića naj bi prav tako utrjevala svojo moč nad mediji. Grško medijsko podjetje Antenna Group je namreč dva televizijska programa, O2 in Prva, prodalo srbskemu podjetju Kopernikus, ki je v lasti brata funkcionarja SNS-a Srđana Milovanovića, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Milovanović je potrdil nakup, ki je bil po poročanju časopisa Danas vreden 180 milijonov evrov. Svoje mnenje mora sicer podati še državni urad za varstvo konkurence, a Milovanović ne pričakuje težav.

Umeten dvig cene?

Kopernikus je predtem ponudnika kabelske televizije Kopernikus Technology za 195 milijonov evrov prodal srbskemu Telekomu, ki je v državni lasti. Opozicija pri prodaji sumi, da je Kopernikus umetno dvignil ceno, saj ima ponudnik le 200.000 uporabnikov, letno pa ima za 17,3 milijona evrov prihodkov. Opozicijski strokovnjaki bi tako vrednost podjetja ocenili le na 35 milijonov evrov.

Državno televizijo RTS ter zasebna kanala RTV Pink in Happy TV že zdaj nadzira Vučić, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Kritiki tako najvplivnejšemu srbskemu politiku očitajo, da spodkopava svobodo medijev in izražanja v državi.

