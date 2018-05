Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Lastnik je želel zaslužiti okoli 4,7 milijona evrov. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters Sorodne novice Škotska premierka preložila odločitev o novem referendumu o neodvisnosti Dodaj v

Prebivalci v strahu za svoje domove kupili odročni škotski otok

Za otok so se že zanimali bogataši

13. maj 2018 ob 12:42

Ulva - MMC RTV SLO, STA

Pet prebivalcev odročnega škotskega otoka Ulva je v strahu za svoje domove kupilo otok, ko ga je dal lastnik naprodaj, s čimer je pritegnil zanimanje bogatih morebitnih kupcev.

Lastnik otoka Jamie Howard je želel s prodajo otoka, prepoznavnega po gričevnati pokrajini in skalnati obali, ki ga je predstavil kot "enega najbolj imenitnih zasebnih otokov na severu Evrope", zaslužiti okoli 4,7 milijona evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kmalu po tem, ko je otok prišel na trg, so se za njegov nakup pričeli zanimati številni bogataši. Pet prebivalcev je zaskrbelo, da jim novi lastnik ne bo več dovolil živeti na otoku, zato so se odločili za njegov nakup.

Otoški skupnosti je uspelo odložiti prodajo z novim škotskim zakonom, ki skupnosti zagotavlja možnost nakupa zemljišča in je peterici obenem zagotovil tudi čas za zbiranje denarja.

"Po dolgem in zapletenem procesu je bil skupnosti odobren nakup zemljišča po ceni, ki so jo po naročilu škotske vlade postavili neodvisni cenilci," je v izjavi povedala skupina domačinov. "Da smo lahko kupili celotno posestvo, smo morali pogajanja nadaljevati do te danes, ko lahko sporočimo, da smo dosegli končni dogovor," so še dejali.

Z odobritvijo vlade in finančnim prispevkom več kot 500 posameznikov jim je namreč uspelo zbrati zahtevano vsoto. "Ne moremo se dovolj zahvaliti – ne le za finančno podporo, temveč tudi za vse spodbude, ki smo jih prejeli v času procesa," je dejal predstavnik otoške skupnosti Colin Morrison.

B. V.