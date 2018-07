Puigdemont znova v Belgiji: "To ni konec mojega potovanja"

Marca so ga aretirali v Nemčiji

28. julij 2018 ob 13:41

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont se je po štirih mesecih v Nemčiji vrnil v Belgijo. "Moja politična dejavnost bo imela sedež tam," je dejal ob vrnitvi in zatrdil, da si bo še naprej prizadeval za neodvisnost Katalonije.

Puigdemont se je v Belgijo vrnil, potem ko so španske oblasti preklicale mednarodni priporni nalog zanj. "To ni konec mojega potovanja. Potoval bom do zadnjega kotička našega kontinenta, da bi branil pravično stvar katalonskega ljudstva," je izjavil danes pred zbranimi novinarji. Kot je poudaril, njegova potovanja ne bo konec, dokler ne bodo izpuščeni vsi politični zaporniki, dokler se vsi tisti, ki so v izgnanstvu, ne bodo vrnili in dokler Katalonci ne bodo mogli uresničiti pravice do samoodločbe brez groženj z nasiljem.

Popoldne se bo odpravil v Waterloo, predmestje Bruslja, kjer bo imelo sedež njegovo gibanje za neodvisnost Katalonije, njegovi podporniki zanj tam pripravljajo tudi sprejem.

Špansko vrhovno sodišče umaknilo mednarodne pripore

19. julija je špansko vrhovno sodišče je umaknilo mednarodne priporne naloge za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in druge katalonske politike, ki so pobegnili v tujino. Španija je namreč zahtevala izročitev Puigdemonta, ki so ga marca aretirali v Nemčiji, ko se je v Belgijo vračal iz Finske, in sicer zaradi njegove vloge pri izvedbi prepovedanega referenduma o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra lani. Puigdemonta je nemško sodišče po plačilu varščine iz pripora izpustilo 6. aprila, a je moral ostati v Nemčiji do odločitve o izročitvi.

Nemško deželno sodišče v Schleswig-Holsteinu je v začetku julija ugodilo zahtevi Španije za izročitev Puigdemonta, vendar pa ne zaradi upora, kot trdi španska vlada, temveč zaradi zlorabe javnih sredstev. Ker mu v tem primeru ne bi mogli soditi za upor, kar je najresnejša izmed obtožb in zaradi katere bi lahko nekdanji katalonski voditelj dobil več kot 30 let zapora, je španski vrhovni sodnik Pablo Llarena potem zavrnil izročitev Puigdemonta na podlagi sodbe nemškega sodišča in umaknil mednarodne priporne naloge.

Odločitev španskega sodnika pomeni, da Puigdemont in še pet katalonskih politikov – Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsati in Marta Rovira– ki so trenutno na Škotskem, v Belgiji in Švici, lahko prosto potujejo iz države v državo, še vedno pa zanje velja španski priporni nalog,. To pomeni, da jih bodo v Španiji pridržali, če se vrnejo tja.

K. T.