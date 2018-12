Sarajevo danes najbolj onesnaženo mesto na svetu

Tudi na Hrvaškem in Srbiji meritve zadnjih dni kažejo na zelo slab zrak

4. december 2018 ob 12:39,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 13:01

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Prebivalci Sarajeva so se znašli v zelo nehvaležnem položaju: onesnaženje zraka v mestu namreč v zadnjih dneh presega vse opozorilne vrednosti. Danes naj bi bilo Sarajevo celo najbolj onesnaženo mesto na svetu.

Glede na podatke merilne postaje, nameščene na poslopju ameriškega veleposlaništva v Bosni in Hercegovini, je bil indeks kakovosti zraka (AQI) že ob 7. uri zjutraj 361, ob 11. uri pa znašal 375, kar pomeni nevarnost za življenje in zdravje ljudi.

Če je indeks AQI, ki ga je uveljavila ameriška agencija za varstvo okolja, med 300 in 500, pomeni, da je prišlo do izjemnega onesnaženja, za katerega so značilne visoke koncentracije prahu, žveplovega dioksida in ogljikovega monoksida. Nevarno onesnažen zrak so v Sarajevu danes namerili že tretji dan zapored.

Sodeč po današnjih številkah je bilo Sarajevo najbolj onesnaženo mesto na svetu pred siceršnjo rekorderko, indijsko prestolnico New Delhi, v kateri so namerili indeks 241, kažejo podatki na spletni strani aqicn.org.

Tudi merilne naprave sarajevskega zavoda za javno zdravje so na vseh lokacijah pokazale, da so koncentracije strupenih snovi v zraku občutno nad dovoljenimi, so zapisali na spletni strani zavoda. Zavod za javno zdravje kantona je Sarajevčanom priporočil, naj se čim manj zadržujejo na prostem, da bi se izognili strupenim snovem v zraku.

Oblasti kantona Sarajevo so zaradi onesnaženega zraka za danes napovedale tudi izredno sejo kantonalne skupščine, na kateri bodo razpravljali o nevarnosti. Med možnimi ukrepi, ki se omenjajo, je uvedba vožnje na sistem par-nepar (odvisno od tablice vozila), pa poroča spletni portal Klix.ba.

Močno onesnažen zrak so sicer zabeležili tudi v industrijskih središčih v Lukavcu in Tuzli na severovzhodu BiH.

Največje onesnaževalke so termoelektrarne

Kot poročajo hrvaški mediji, tudi v sosednjih državah, na Hrvaškem in v Srbiji, ni veliko bolje. Največji krivec za slab zrak so termoelektrarne, svoje pa dodajajo še številna stara vozila, ki jih vozi večina prebivalcev. "V BiH so razmere najslabše, ker se v bližini velikih mest še vedno uporablja premog za proizvodnjo energije, poleg tega pa ima premog velik vpliv tudi na zrak neposredno v bližini. Poleg tega pa je potrebno upoštevati še dejstvo, da Sarajevo, Tuzla in Zenica ležijo v kotlinah, kar še dodatno otežuje razmere," je za jutranji.hr dejal Luka Tomac iz nevladne okoljske organizacije Zelena akcija.

Med največjimi dejavniki za veliko onesnaženost zraka so tudi stara dizelska vozila, številna so stara več kot 30 let, je za klix.ba dejal, strokovnjak za cestni promet Ševal Kovačević, in doda, da je k onesnaženosti zraka veliko pripomogla tudi "neprijazna" urbanistična politika, številne nove zgradbe namreč onemogočajo mešanje zraka v mestu.

K. T.