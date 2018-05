Študentje v Franciji "zasedli" fakultete: izpiti odpadli

Francoska vlada želi zaostriti vpis na visokošolske ustanove

14. maj 2018 ob 21:51

Lyon/Marseille

Na stotine študentov v Lyonu in Marseillu je v ponedeljek ostalo brez izpitov, potem ko so študentje onemogočili dostop do fakultet v znak nestrinjanja s francosko vlado, ki želi zaostriti sprejem na fakultete.

V Lyonu je tako brez izpitov ostalo približno 800 študentov, saj je približno 300 protestnikov na dveh mestih s človeško verigo zaprlo dostop do fakultet. V Marseillu pa je od 60 do 80 študentov blokiralo pravno in ekonomsko fakulteto, ko jih je želela odstraniti policija, pa se je protestnikom pridružilo kakšnih 30 sindikalnih aktivistov. Brez izpitov je ostalo približno 700 študentov.

Študentje so protestirali tudi na zahodu države v Rennesu, a je policija tam protestnike nenasilno odstranila. Že prejšnji teden so morali odpovedati izpite na univerzah v Arcueilu, v Nanterru v predmestju Pariza in v Grenoblu.

Študentje že več mesecev protestirajo proti februarja napovedanim reformam francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki zahteva strožja merila za vpis na univerze. Trenutno imajo dostop do javnih univerz v Franciji vsi, ki so uspešno zaključili srednjo šolo, stroški šolanja pa so omejeni na nekaj 100 evrov na leto.

Visoko šolstvo v Franciji brezplačno

Visoko šolstvo je dostopno tako rekoč vsakomur, kar je privedlo do prenatrpanosti univerz, saj se je v zadnjih desetletjih močno povečalo število ljudi s končano srednjo šolo. Posledično je večji vpis na univerze, pa tudi število tistih, ki šolanja na fakultetah ne končajo. Ne glede na to pa številni študentje napovedane reforme in zaostrovanje meril za vpis na univerzo vidijo kot napad na brezplačno visoko šolstvo za vse.

Predvsem za skrajno levo usmerjene študente, ki prevladujejo na protestih, pa gre za veliko več kot izobraževanje. Spominjajo na študentske proteste iz leta 1968, ki so pred natančno 50 leti spodbudili socialno revolucijo.

Ne glede na proteste pa na francoskem ministrstvu za izobraževanje zagotavljajo, da bodo izpite na univerzi izpeljali, pa čeprav je nekaj univerz še vedno tako rekoč v celoti blokiranih. Proti protestom je tudi del študentov in v petek so si v Arcueilu nekateri nasilno želeli utreti pot na univerzo, da bi tam opravili izpite.

