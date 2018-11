V Londonu zapore mostov z zahtevami po aktivnejšem boju proti podnebnim spremembam

Policija: Protesti so povzročili občutne motnje

17. november 2018 ob 18:26,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 18:37

London - MMC RTV SLO, STA

Več tisoč protestnikov, ki so od britanske vlade zahtevali, da postane aktivnejša v boju proti podnebnim spremembam, je zaprlo pet glavnih mostov čez Temzo v središču Londona.

Protestniki so zaprli mostove Southwark, Blackfriars, Waterloo, Westminster in Lambeth. Na transparentih so pozivali k ustavitvi podnebnih sprememb. "Podnebne spremembe so enake množičnemu poboju", "Podnebna kriza je zdravstvena kriza. Ukrepajte!", "Zanikanje ni politika" so bili pozivi s transparentov.

Po poročanju BBC-ja se je na protestih pod imenom Dan upora zbralo najmanj 6.000 ljudi, med njimi so bili tudi upokojenci in družine. Guardian je shode označil za enega največjih dejanj mirne državljanske nepokorščine v Združenem kraljestvu v več desetletjih.

Policija je prijela 45 ljudi. Vsi mostovi razen Westminstrskega so že odprti. Policija je protestnike s preostalih mostov namreč napotila na tega, kjer jim bo "omogočen zakonit protest".

Policija je sporočila, da so protesti sicer povzročili "občutne motnje v prometu" in da so reševalnim vozilom ovirali premikanje po Londonu.

Zahteve po ogljični nevtralnosti

Od vlade so protestniki zahtevali, da okrepi ozaveščanje ljudi, da podnebne spremembe niso nekaj, kar se dogaja drugim, ampak da bodo prizadele tudi Združeno kraljestvo. Zahtevajo tudi, da bi britansko gospodarstvo zelo hitro prešlo v "zeleno" stopnjo in doseglo ogljično nevtralnost.

V organizaciji "Upor proti izumrtju", ki je organiziralo te proteste, opozarjajo, da če ne bo ukrepanja, "bomo priča še večjemu izumrtju vrst, kakršno je bilo ob izumrtju dinozavrov".

"Poskusili smo s pohodi, lobiranjem, podpisovanjem peticij. A nič ne pripelje do sprememb, ki so potrebne," je za BBC povedala Tiana Jacout iz omenjene organizacije.

B. V.