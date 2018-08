Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Iz soteske so rešili 18 ljudi, pet je poškodovanih. Foto: EPA Sorodne novice Korzika: Poplavni val usoden za turiste v soteski Zoicu Dodaj v

V soteski na jugu Italije umrlo najmanj 11 izletnikov, pogrešanih več ljudi

Rešili 18 ljudi

20. avgust 2018 ob 21:25,

zadnji poseg: 21. avgust 2018 ob 07:32

Bari - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Med izletom v soteski Raganello na jugu Italije je po najnovejših podatkih italijanskih oblasti umrlo najmanj 11 ljudi, ki jih je odnesla narasla reka. Okoli 10 ljudi je v bolnišnici, najmanj pet jih je pogrešanih.

Zaradi močnega deževja je močno narasla reka v soteski Raganello blizu kraja Civita v Kalabriji in s seboj odnesla skupino izletnikov. Nekaj se jih je zateklo na skalne police, iz soteske so jih rešili gasilci in gorski reševalci. "Soteska se je v zelo kratkem času napolnila z vodo in ti ljudje so bili katapultirani kot naboji. Končali so okoli tri kilometre niže v dolini," je dejal vodja oddelka civilne zaščite v Kalabriji Carlo Tansi. Kot je dejal, je soteska ponekod široka le štiri metre, kar je povečalo hitrost vode in otežilo reševanje.

Umrlo je šest žensk in pet moških. Civilna zaščita je rešila 23 ljudi, okoli 10 pa jih je v bolnišnici. Najmanj pet ljudi je pogrešanih, iščejo jih s helikopterjem. Ni namreč jasno, koliko ljudi je bilo na območju, ko ga je zalila reka. Vsi pohodniki namreč v sotesko niso šli z vodičem in niso bili registrirani.

Tiskovni predstavnik italijanske civilne zaščite je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da bi bilo lahko smrtnih žrtev še več. "Po naših dozdajšnjih informacijah je bilo v času nesreče na območju okoli trideset ljudi v treh skupinah," je pojasnil. Reševalci so iskanje nadaljevali ponoči s svetilkami. Na nekaterih točkah je raganellska soteska globoka en kilometer, reševalske ekipe pa so se vanjo spustile ob stenah z vrvmi.

Območje je nekaj ur pred nesrečo zajelo neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom. Deževalo je več ur, nato pa se je vreme izboljšalo.

J. R., B. V.