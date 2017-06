Farc v skladu z mirovnim dogovorom izročil orožje

Boj za prevlado nad nekdanjim ozemljem Farca

28. junij 2017 ob 19:22

Bogota - MMC RTV SLO

Pripadniki Revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije (Farc) so dan pred rokom dokončno predali vse orožje, so sporočili nadzorniki Združenih narodov v Kolumbiji.

Kot so dodali pri ZN-u, je bilo izročenih 7.132 kosov orožja, ki so jih popisali in zaklenili v zabojnike, piše BBC. Predaja orožja je ključni pogoj v mirovnem sporazumu, ki so ga sprejeli lansko leto. Cilj dogovora je prenehanje več kot petdesetletnega konflikta in pogajanje med največjo kolumbijsko levičarsko uporniško skupino in vlado. Spopadi med kolumbijsko vojsko in uporniškimi skupinami so zahtevali več kot 260.000 smrtnih žrtev.

Farc je tudi izdal koordinate svojih skladišč streliva in razstreliva. Nadzorniki so dejali, da so že našli in izpraznili 77 od Farcovihh 900 skrivališč orožij, ki so skrita na podeželju. Ameriški opazovalci so dodali, da bo zaradi težav z dostopnostjo naloga lociranja in praznjenja ostalih skrivališč lahko trajala tudi nekaj mesecev. Nekateri so dosegljivi le prek rek ali le skozi goste gozdove ali pa gre za težko dostopen gorski svet.

Veliko Kolumbijcev je zaskrbljenih, da bi to orožje lahko prišlo v roke kriminalcev, paravojaških združb ali pa Narodnoosvobodilne vojske (ELN), druge največje levičarske uporniške skupine v državi. Vsi ti si prizadevajo okupirati ozemlje, ki ga je v skladu z mirovnim sporazumom predal Farc. Prizadevajo si tudi prevzeti nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami.

Medtem se je predsednik Juan Manuel Santos, ki je dobil Nobelovo nagrado za mir za prizadevanje pri zagotavljanju mirovnega sporazuma s Farcom, udeležil simbolične slovesnosti v mestu Mesetas, s katerim so označili konec procesa razoroževanja. Mesetas je nekoč veljal za trdnjavo Farca.

T. J.