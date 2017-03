Kolumbija: Uporniki gibanja Farc začeli izročati orožje

Gverilska skupina bo postala politično gibanje

2. marec 2017 ob 09:53

Bogota - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V Kolumbiji so Združeni narodi v skladu z mirovnim dogovorom začeli misijo razoroževanja uporniškega gibanja Farc, orožje bodo pretalili v spomenike.

32 pripadnikov Revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije (Farc) je orožje že izročilo predstavnikom ZN-ja, do začetka junija naj bi to storilo vseh okoli 7000 pripadnikov Farca.

Poleg predaje orožja bo Farc ZN-u tudi predal koordinate svojih skladišč streliva in razstreliva. Medtem so pripadniki Farca iz svojih džungelskih in gorskih utrdb prispeli v 26 prehodnih območij pod nadzorom ZN-a, kjer se bodo pripravljali na vrnitev v civilno življenje. "Kljub zamudam pri logistični prilagoditvi na prehodna območja bomo povsod izvedli registracijo orožja," je obljubil vodja Farca Ivan Marquez.

"Danes je zgodovinski dan za našo državo. Farc se ločuje od orožja, da bi nasilje zamenjal s spravo," je na Twitterju zapisal kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos.

"Pomembno ni orožje, ampak ideje," je dejal vodja Farčevih pogajalcev Carlos Antonio Lozada in obljubil, da bo Farc spoštoval določila mirovnega dogovora o izročitvi vsega orožja. V sklopu mirovne pogodbe bo gverilska marksistična skupina zdaj postala politično gibanje in se tako bojevala za svoje cilje, kot je pravičnejša razdelitev zemlje. Farc se je sicer razvil iz kmečkih uporov pred 52 leti.

Puške bodo postale spomeniki

Farc ima po podatkih kolumbijskih varnostnih sil več kot 1400 pušk in pištol ter 6000 kosov drugega orožja, kot so minometi. Orožje bodo popisali in ga zaklenili v zabojnike ter ga pozneje stalili v spomenike, ki jih bodo postavili pred sedežem ZN-a v New Yorku, na lokaciji mirovnih pogajanj Kubi in v Kolumbiji.

Kolumbijska vlada in Farc sta lani po desetletjih konflikta v državi dosegla dogovor o mirovnem sporazumu. Spopadi med kolumbijsko vojsko ter levičarskimi in desničarskimi uporniškimi skupinami so v Kolumbiji zahtevali več kot 220.000 smrtnih žrtev.

J. R.