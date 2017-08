Foto: Domače pristanišče pozdravilo največjo britansko vojaško ladjo

Poleti z letalonosilke se bodo začeli leta 2018

16. avgust 2017 ob 14:15

London - MMC RTV SLO, Reuters

Največja in najnaprednejša britanska ladja, letalonosilka HMS Kraljica Elizabeta, se je prvič zasidrala v domačem pristanišču v Portsmouthu na jugu države.

V domačem pristanišču je 280 metrov dolgo in 65.000 ton težko ladjo pričakalo več tisoč navdušencev. Prevažala bo lahko 40 letal, posadka pa bo štela 1.000 ljudi.

"Danes izrekamo dobrodošlico svoji mogočni novi vojaški ladji," je dejal britanski obrambni minister Michael Fallon, ki je letalonosilko predstavil kot kazalnik britanske vojaške moči in zavezo večji vlogi Velike Britanije v svetu.

Britanska premierka Theresa May je povedala, da imajo najboljše mornarje, marince in častnike na svetu, zato si zaslužijo najboljšo opremo, kar so s HMS Kraljica Elizabeta tudi dobili.

Letalonosilko so gradili osem let v šestih različnih mestih po državi, pri gradnji pa je sodelovalo 10.000 ljudi. Skupaj z načrtovano sestrsko letalonosilko HMS Valižanski princ sta del obrambnega projekta, ki je vreden več kot 6,5 milijarde evrov.

Kapitan ladje Jerry Kyd je prepričan, da letalonosilka pošilja pravi signal zaveznikom in morebitnim sovražnikom, da mislimo resno. HMS Kraljica Elizabeta še vedno opravlja teste na morju, prva letala pa naj bi z njenega krova poletela prihodnje leto.

G. V.